Знак уважения: Ким Чен Ын совершил первый зарубежный визит в Китай

ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой Ли Соль Чжу 25-28 марта совершил неофициальный визит в Китай, который держался в строгом секрете и стал его первой зарубежной поездкой после прихода к власти в 2011 году.

Рано утром в среду агентство Синьхуа сообщило о визите, подтвердив информацию СМИ, которая появилась ранее. Чуть позже сообщение появилось на сайте министерства иностранных дел КНР.

Слухи о том, что Ким Чен Ын прибыл с визитом в Пекин на бронированном поезде, появились в понедельник вечером, но официально эту информацию ни одна из сторон не подтверждала. В понедельник и во вторник в районе госрезиденции Дяоюйтай и в центре Пекина были усилены меры безопасности, а во вторник днем по главной улице в направлении Пекинского железнодорожного вокзала проехал кортеж без опознавательных знаков. Сразу же после этого японские СМИ сообщили о том, что спецпоезд из КНДР покинул пекинский вокзал.

Улыбающийся Си, сосредоточенный Ким

Пока мировая пресса строила догадки, был ли в таинственном поезде сам Ким Чен Ын или же другое высокопоставленное лицо, государственные СМИ и официальные лица двух стран хранили молчание. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник днем все еще утверждала, что не владеет никакой информацией о возможном визите северокорейского лидера.

В среду утром после появления официальных сообщений о состоявшемся визите главы КНДР в Пекин Центральное телевидение Китая показало 14-минутный сюжет, посвященный первой встрече двух лидеров.

Как видно на кадрах, церемония приветствия и переговоры состоялись в Доме народных собраний.

Ким Чен Ын после рукопожатия и совместного фотографирования с председателем КНР Си Цзиньпином, улыбаясь, представил ему свою супругу, которая была одета в платье бежевого цвета. Она пожала руку Си Цзиньпину и первой леди Китая Пэн Лиюань. Руководители и их супруги сделали совместное фото, после чего последовала церемония приветствия с участием почетного караула. Обычно церемонии приветствия с почетным караулом проходят внутри Дома народных собраний в холодное время года, и на улице у восточного входа в теплое время года. Несмотря на то что в Пекине уже достаточно тепло, церемония состоялась в помещении, видимо, для сохранения конфиденциальности визита высокопоставленных гостей. Судя по кадрам, церемония не отличалась от тех, что проводятся для других иностранных лидеров в Китае.

Во время переговоров, как видно в сюжете телеканала, Си Цзиньпин несколько раз улыбался, а Ким Чен Ын выглядел сосредоточенным и серьезным. Северокорейский лидер был одет в типичный темный костюм с широкими брюками. После переговоров китайский лидер и его супруга устроили приветственный банкет для зарубежных гостей, на котором Си Цзиньпин и Ким Чен Ын выступили с речами.

Глава КНДР с супругой во время визита также посетили выставку инноваций Китайской академии наук, где северокорейский лидер оставил памятную надпись в специальной книге. Телевидение также показало кадры из госрезиденции Дяоюйтай, где часто останавливаются зарубежные высокопоставленные лица и где проходило мероприятие с участием Ким Чен Ына и его супруги. Си Цзинпьин отметил, что это место было свидетелем развития традиционной дружбы между двумя странами и близких отношений между руководителями старшего поколения.

Си Цзиньин заявил, что провел "искренние и дружественные" переговоры с товарищем Ким Чен Ыном. "Мы согласились с тем, что дальнейшее развитие традиционной дружбы между КНДР и КНР соответствует интересам обеих сторон", — сказал китайский лидер.

© AP Photo / Yao Dawei Ким Чен Ын в Китае. 28 марта 2018 года © AP Photo / Yao Dawei Ким Чен Ын в Китае. 28 марта 2018 года

Ким Чен Ын назвал переговоры с Си Цзиньпином "успешными". "Я провел успешные переговоры с генеральным секретарем (ЦК КПК — ред.) Си Цзиньпином относительно развития отношений между двумя партиями и двумя странами, перспектив внутренней ситуации, а также поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове", — сказал Ким Чен Ын на приеме после завершения банкета.

Си Цзиньпин пригласил Ким Чен Ына вновь совершить визит в Китай.

Японское агентство Киодо и южнокорейское Ренхап сообщили, что Си Цзинпьин принял приглашение Ким Чен Ын посетить КНДР.

Нерушимая дружба

Поездка в Китай стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году. "Тот факт, что я выбрал Китай в качестве цели своего первого зарубежного визита, является свидетельством того, как я высоко ценю дружбу между двумя странами", — приводит слова Ким Чен Ына китайский МИД.

Си Цзинпьин подчеркнул, что этот визит, который пришелся на особой период, " в полной мере подчеркивает важность, которую придает "товарищ председатель" и ЦК Трудовой партии Кореи двусторонним отношениям"

"Мы высоко ценим этот визит", — лидер КНР.

"Мы оба, товарищ председатель и я лично, на себе испытали и были свидетелями развития дружбы между КНР и КНДР. Обе стороны неоднократно заявляли, что дружба между двумя странами должна быть постоянной и развиваться лучше", — добавил китайский лидер. Он подчеркнул, что "это стратегический и единственно правильный выбор для обеих сторон, который был сделан на основе истории и реальности, международной обстановки, ситуации в регионе и в целом на основе общего состояния отношений между КНДР и КНР".

Ким Чен Ын также подчеркнул, что дружба с Пхеньяна с Пекином "нерушима".

"Дружба между КНДР и КНР, которая была основана старшим поколением руководителей двух стран, нерушима. Это стратегический выбор, который сделала КНДР и развивает отношения с Китаем в новых условиях, это останется неизменным несмотря ни на что", — заверил северокорейский лидер.

Знак уважения

Ким Чен Ын заявил, что целью визита была встреча с китайскими товарищами, укрепление стратегических контактов и углубление традиционной дружбы.

В ходе переговоров Си Цзиньпин тепло поприветствовал Ким Чен Ына от лица ЦК КПК. Китайский лидер заявил, что ценит то, что Ким Чен Ын направил ему поздравительную телеграмму в связи с переизбранием на должность генерального секретаря ЦК КПК, а также председателя КНР.

"Ким Чен Ын заявил, что товарищ Си Цзиньпин получил поддержку КПК и всего китайского народа как ядро руководства и был переизбран на должности председателя КНР и Центрального военного совета. Он заявил, что это была его обязанность приехать и поздравить Си Цзиньпина лично, что соответствует дружественной традиции между КНДР и КНР", — говорится в сообщении МИД.

Ким Чен Ын заявил, что воодушевлен взглядом Си Цзиньпина на дружбу с КНДР и развитие отношений между двумя странами и партиями.

Лидер КНР заверил, что китайская сторона ожидает политической стабильности, экономического развития и счастья для людей в КНДР, а также поддерживает Трудовую партию Кореи во главе с Ким Чен Ыном.

© AP Photo / Ju Peng Визит Ким Чен Ына в Китай. 28 марта 2018 года © AP Photo / Ju Peng Визит Ким Чен Ына в Китай. 28 марта 2018 года

Денуклеаризация, встреча с Трампом и мир с югом

Лидер КНДР заявил на встрече с председателем КНР, что ситуация на Корейском полуострове улучшается, и выразил надежду на то, что его визит будет способствовать миру и стабильности на Корейском полуострове.

"Ким Чен Ын сказал, что ситуация на Корейском полуострове начинает улучшаться вместе с тем, как КНДР взяла на себя инициативу по смягчению обстановки и выступила с предложением о проведении мирных переговоров", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Северокорейский лидер заявил о своей приверженности денуклеаризации полуострова и сказал, что для этого Сеул и Вашингтон должны принимать последовательные и согласованные "шаги к миру". "Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и США доброжелательно ответят на наши усилия, создадут атмосферу мира и стабильности, а также будут предпринимать последовательные и согласованные меры для достижения мира", — сказал Ким Чен Ын.

По его словам, КНДР рассчитывает на расширение стратегических контактов с Китаем в ходе этого процесса, чтобы совместно обеспечить гарантии урегулирования путем переговоров и диалога, а также мира и стабильности на полуострове. Северокорейский лидер также заявил о приверженности КНДР денуклеаризации "согласно воле Ким Ир Сена и Ким Чен Ира" — предыдущих руководителей страны.

Ким Чен Ын "твердо намерен превратить связи с Южной Кореей в отношения сотрудничества и урегулировать разногласия, а также провести саммит двух стран".

Он добавил также, что "КНДР готова к диалогу с США и проведению саммита двух стран".

Председатель КНР заверил, что Пекин ценит усилия Пхеньяна по улучшению ситуации на Корейском полуострове. Он добавил, что "Китай призывает все стороны поддержать улучшение межкорейских связей, предпринять конкретные действия для обеспечения проведения мирных переговоров, Китай продолжит играть свою конструктивную роль по этой проблеме и работать со всеми сторонами, включая КНДР, ради смягчения напряженности на Корейском полуострове".

Реакция Токио, Вашингтона и Сеула

После того, как китайская сторона опубликовала соответствующее заявление, премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио испытывает большой интерес к визиту северокорейского лидера в Китай и ожидает от Пекина развернутых объяснений. "Мы испытываем большой интерес и собираем информацию, анализируем ее. Хотелось бы получить основательные объяснения от Китая", — процитировало агентство Киодо слова премьер-министра.

Тем временем южнокорейское агентство Ренхап сообщило, что член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи посетит в четверг в Сеул, чтобы дать объяснения по поводу визита в Пекин лидера КНДР. В Сеуле он проведет встречу с советником президента по безопасности Чон Ый Ёном, который также выступал в качестве спецпосланника президента Мун Чжэ Ина во время визита высокопоставленной южнокорейской делегации в Пхеньян. Кроме того, состоится встреча Ян Цзечи с самим президентом Южной Кореи. Как ожидается, китайский чиновник расскажет о визите в Пекин лидера КНДР. Как сообщил представитель президентской администрации Южной Кореи, "будут обсуждаться вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и другие проблемы".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Китай проинформировал США о визите лидера КНДР в Пекин и передал послание от председателя КНР президенту США Дональду Трампу.

"Китайское правительство связалось с Белым домом ранее во вторник, чтобы проинформировать нас о визите Ким Чен Ына в Пекин. Брифинг включал личное послание президента Си президенту Трампу, которое было передано президенту Трампу", — говорится в распространенном заявлении Сандерс.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать тесные контакты с нашими союзниками Южной Кореей и Японией. Мы рассматриваем эти события (визит Ким Чен Ына в Китай) как еще одно свидетельство того, что наша кампания максимального давления создает соответствующую атмосферу для диалога с Северной Кореей", — заявила пресс-секретарь.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных, а также ядерного испытаний КНДР. СБ ООН ввел новые, самые жесткие, санкции против Пхеньяна. США, Южная Корея, с которыми у КНДР также осложнились отношения, призвали оказывать давление на Пхеньян. РФ и Китай, традиционно выступающие за решение вопроса путем переговоров, предложили поэтапный план урегулирования северокорейской ядерной проблемы — "двойное замораживание": отказ КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе.

Заметное потепление в отношениях Севера и Юга Кореи произошло в связи с подготовкой к Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, участием северокорейских спортсменов в ОИ, визитом сестры северокорейского лидера в Южную Корею и спецпосланников южнокорейского президента в КНДР. В настоящий момент лидеры КНДР, США и Южной Кореи заявляют о возможности встреч.