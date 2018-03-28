Знакомый Скрипаля заявил о его возможной связи с международным криминалом

Британские военные в городе Гиллингем во время расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери

Британские военные в городе Гиллингем во время расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери

ЛОНДОН, 28 мар — РИА Новости, Наталья Копылова. Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен 4 марта вместе с дочерью Юлией, мог быть связан с международной криминальной группировкой, считает проживающий в Великобритании российский бизнесмен Валерий Морозов, который был лично знаком со Скрипалем.

"Мое мнение, что он мог быть замешан в международной группировке, связанной с криминалом. И, естественно, что там это связано либо с большой политикой, где кого-то обманули, работая над большим политическим проектом. Либо что-то связанное с деньгами, так как криминал обычно связан с деньгами", — сказал Морозов РИА Новости.

Собеседник агентства пояснил, что его предположение "основано на словах Скрипаля о том, что он занимается Cyber Security". "Это, скорее всего, связано с политическим шпионажем. Возможно, там внутри начались какие-то разборки", — считает бизнесмен.

"Я знаю, как тут все устроено, здесь давно все превратилось в международный преступный хаб, все связано с политикой", — добавил он.

По словам Морозова, его знакомство со Скрипалем состоялось при случайных обстоятельствах в декабре прошлого года. "Я с ним познакомился в декабре 2017 года. Он действительно активно занимался многими делами, такой деловой человек. Имел вид такого "мужика на коне", — рассказал собеседник агентства.

Скрипаль, по словам Морозова, сообщил, что занимается многими делами и проектами. "Он сам рассказал, что у него были какие-то отношения и с российским посольством. Он этого не скрывал и говорил, что и британцы знали об этом. По его словам, он занимался Cyber Security, аналитикой. Для себя я решил, что не надо мне с ним контактировать", — добавил бизнесмен.