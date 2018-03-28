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Китай предложил КНДР четыре принципа развития двусторонних отношений

07:0428.03.2018
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© AP Photo / Ju PengКим Чен Ын в Китае. 28 марта 2018 годаКим Чен Ын в Китае. 28 марта 2018 года
© AP Photo / Ju Peng

ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Председатель Китая Си Цзиньпин заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну о готовности укреплять отношения двух стран и предложил четыре принципа развития отношений: высокие контакты, использование проверенных каналов, мирное развитие и укрепление связей, говорится в заявлении на сайте МИД КНР по итогам встречи.

Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
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Си Цзиньпин пригласил Ким Чен Ына вновь посетить Китай

Си Цзиньпин сказал, что правительство и компартия Китая уделяют особое внимание развитию дружественных отношений с Пхеньяном, а также твердо придерживаются курса сохранения и укрепления двусторонних связей на разных уровнях.

"Мы всецело готовы совместно с КНДР придерживаться единых стремлений, не забывать об исходной цели, двигаться вперед рука об руку, продвигать долгосрочное, здоровое и стабильное развитие отношений Пекина и Пхеньяна, что принесет пользу народам обеих стран, а также внесет вклад в региональное развитие", — заявил китайский лидер.

Глава КНР сказал, что первый пункт в развития отношений двух стран — необходимость "сохранения ведущей роли контактов и обменов на высоком уровне, которые всегда играли важнейшую стимулирующую роль в истории развития отношений двух стран". "В новых условиях мы готовы поддерживать с северокорейской стороной регулярные контакты в различных формах, в том числе в форме обмена визитами, направления спецпосланников и обмена письмами", — сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
© AFP 2018 / Andy Wong
Си Цзиньпин выступил за укрепление сотрудничества КНР и КНДР
"Во–вторых, необходимо в полной мере использовать проверенный временем опыт стратегической коммуникации, обе стороны должны поддерживать связи между руководящими партиями, продвигать сотрудничество и обмены в различных областях, а также повышать уровень взаимного доверия", — добавил китайский лидер.

Третьим принципом, предложенным Си Цзиньпином, стало активное содействие мирному развитию. "В настоящий момент социализм с китайской спецификой вступил в новую эру, а социалистическое строительство КНДР достигло нового исторического этапа, мы готовы объединить усилия с КНДР, идти в ногу с веяниями времени, высоко нести знамя мира, развития и взаимовыгодного сотрудничества, непрестанно улучшать благополучие наших народов, вносить конструктивный вклад в укрепление регионального мира и стабильности", — заявил он.

"В-четвертых, нам необходимо укрепить основы дружбы между народами, обе стороны должны разными средствами укреплять контакты и обмены между народами двух стран, в особенности связь между молодым поколением, сохранять и развивать унаследованные от предыдущих поколений традиции дружбы Китая и Северной Кореи", — сказал глава КНР.

Си Цзиньпин. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР
В среду утром агентство Синьхуа сообщило, что Ким Чен Ын 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Позднее идентичное сообщение появилось на сайте министерства иностранных дел КНР. Поездка в Китай стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после его прихода к власти (2011).

Спекуляции о том, что Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай на бронированном поезде появились в понедельник вечером, однако официально эту информацию ни одна из сторон не подтверждала. Во вторник утром в центре Пекина были усилены меры безопасности, а по главной улице проехал кортеж без опознавательных знаков и двигался в направлении Пекинского железнодорожного вокзала. Сразу же после этого, японские СМИ сообщили о том, что спецпоезд из КНДР покинул вокзал.

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В мире
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Геннадий Канинский
Любо!
07:15
28.03.2018
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