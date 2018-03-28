Застрявшим в ОАЭ приморским морякам выплатили долги по зарплате

ВЛАДИВОСТОК, 28 мар — РИА Новости. Моряки с судна "Кристал Ист" обанкротившейся компании "Находка-Портбункер", которые застряли в ОАЭ, получили долги по зарплате, сообщил РИА Новости конкурсный управляющий имуществом фирмы.

Танкер "Кристал Ист" компании "Находка-Портбункер" находится в ОАЭ с июня 2017 года. На судно "Газпромбанком" наложен арест. На борту изначально находились семь членов экипажа, которые не могли уехать из-за отсутствия паспортов и денег. В декабре 2017 года экипаж судна "Кристал Ист" вернулся в Приморье. Позже в ОАЭ им прилетела замена. Новый экипаж с прошлой недели просит помощи с возвращением на родину, так как моряки сидят на судне без топлива и электричества. Также сообщалось о долгах по зарплате. Судовладелец из-за банкротства не может найти смену экипажу.

"Всем морякам, находящимся в ОАЭ, выплатили долги – больше пока сделать ничего не можем. Они сидят без топлива. Ситуация тяжелая, однако не все зависит от конкурсного управляющего", — сказал собеседник.

По его словам, 29 марта суд рассмотрит заявление конкурсного управляющего о назначении начальной продажной цены судна "Кристал Ист". Если "Газпромбанк" не установит цену, то управляющий будет настаивать на своей. После этого судно можно будет выставлять на аукцион.

Председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов сообщил РИА Новости, что моряки с "Кристал Ист" до сих пор не обращались в профсоюз.