СМИ: устроивший стрельбу в школе в Мэриленде подросток покончил с собой

Стрельба в школе в Мэриленде (6)

Полиция на месте стрельбы в школе Грейт-Миллс в американском штате Мэриленд

Полиция на месте стрельбы в школе Грейт-Миллс в американском штате Мэриленд

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Устроивший стрельбу в школе американского штата Мэриленд 17-летний подросток покончил с собой, сообщает газета Baltimore Sun.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в школе Great Mills High School в округе Сент-Мэри в штате Мэриленд незадолго до начала занятий во вторник. Ученик школы 17-летний Остин Уает Роллинс открыл стрельбу по девушке — воспитаннице этой школы. В результате стрельбы также пострадал еще один ученик.

О стрельбе был проинформирован находившийся в школе сотрудник полиции, который и обезвредил нападавшего. Впоследствии Роллинс скончался в больнице от полученных ранений.

Как сообщает газета со ссылкой на чиновников, участвующих в расследовании инцидента, подросток покончил с собой. При этом выстрел сотрудника полиции попал Роллинсу в руку.