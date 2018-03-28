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США заявили о "большой победе" в переговорах с Сеулом о торговом соглашении

05:4328.03.2018
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фотоЗдание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. США и Южная Корея достигли договоренностей о новом торговом соглашении, сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В Вашингтоне уже называют документ "большой победой".

Флаги США и Китая. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
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"Мы пришли к соглашению в принципе, и мы ожидаем, что в ближайшее время будут доработаны конкретные детали по этому вопросу", — сказала Сандерс журналистам.

В свою очередь представитель администрации США сообщил на брифинге, что переговоры велись все последние месяцы, поскольку прежнее соглашение было "ужасным".

Автомобили

Среди главных аспектов соглашения чиновник назвал договоренности о сохранении пошлин на ввоз в США легких грузовых автомобилей класса "пикап". Сейчас пошлина составляет 25%. Предполагалось, что она будет обнулена к 2021 году.

"Была серьезная возможность, что мы уступим рынок производства пикапов другим странам. Теперь мы продлили (действие пошлин), и эта пошлина в 25% будет действовать до 2041 года… Это большая победа для производителей (легких) грузовиков и (американских) рабочих", — сказал представитель американской администрации.

Рабочий в сталелитейном цехе. Архивное фото
© AP Photo / DPA/ Roland Weihrauch
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По данным статистики, в 2017 году в США было продано более 11 миллионов легких грузовиков (траков), причем безусловными лидерами на рынке были американские компании (первые четыре места). В десятку самых продаваемых машин также вошли пять японских моделей, но ни одной южнокорейской.

По словам американского чиновника, в ходе переговоров также удалось добиться двукратного увеличения лимита на экспорт американских автомобилей в Южную Корею – до 50 тысяч автомобилей в год на одного производителя. Одновременно удалось снять некоторые административные процедуры, в частности необходимость прохождения автомобилями экологических тестов в Южной Корее, что также приводило к удорожанию машин. Власти азиатской страны согласились привести свои стандарты в соответствие с американскими.

Металлы

Cталелитейный завод в Китае
© AFP 2018
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Говоря о пошлинах на алюминий и сталь, представитель Белого дома сообщил, что на алюминий импортная пошлина для Южной Кореи будет составлять, как и планировалось, 10%, поскольку "договориться не удалось".

В отношении поставок стали на американский рынок к Южной Корее будет применяться "жесткая квота" в 70% от среднегодового объема поставок стали в 2015-2017 годах. "Это приведет к значительному сокращению южнокорейского экспорта стали в США – на 30% по объему и стоимости", — констатировал чиновник.

Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
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США, обосновав это соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%, которые могут действовать в течение длительного времени. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие сборов до 1 мая.

Администрация президента Дональда Трампа проводит курс на пересмотр многих торговых соглашений, которые она считает нечестными по отношению к США. При этом акцент делается на заключение двусторонних соглашений, которые, на взгляд администрации, проще заключить на выгодных для США условиях. Такой подход уже вызвал обеспокоенность во Всемирной торговой организации, которая призвала США не разрушать многостороннюю торговую систему.

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