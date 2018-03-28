МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что был найден "компромисс" в отношении формулировки вопроса, который будет вынесен на референдум о независимости Новой Каледонии от Франции.

Ранее сообщалось, что конгресс Новой Каледонии утвердил дату 4 ноября этого года для проведения референдума о независимости от Франции.

"Вы хотите, чтобы Новая Каледония получила доступ к полному суверенитету и стала независимой?" — озвучил Эдуар Филипп вопрос, который будет вынесен на голосование. В бланке ответа на него можно будет выбрать "да" или "нет".

Эдуар Филипп отметил, что такая формулировка вопроса "имеет глубокий политический смысл — она позволяет каждой политической силе четко себя позиционировать".

Проведение нового плебисцита предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, который имеет статус заморской территории Франции. В этом же году в Новой Каледонии был проведен референдум о самоопределении, но тогда ее жители выступили против независимости.