Ким Чен Ын заявил, что ситуация на Корейском полуострове улучшается

ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, что ситуация на Корейском полуострове улучшается, говорится в сообщении китайского МИД.

"Ким Чен Ын сказал, что ситуация на Корейском полуострове начинает улучшаться вместе с тем, как КНДР взяла на себя инициативу по смягчению обстановки и выступила с предложением о проведении мирных переговоров",- говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Лидер КНДР с супругой находился с неофициальным визитом в Китае 25-28 марта, который до сих пор держался в секрете.