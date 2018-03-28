Китай проинформировал США о визите Ким Чен Ына в Пекин

ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Китай проинформировал США о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин и передал послание от председателя КНР Си Цзинпина президенту США Дональду Трампу, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Китайское правительство связалось с Белым домом ранее во вторник, чтобы проинформировать нас о визите Ким Чен Ына в Пекин. Брифинг включал личное послание президента Си президенту Трампу, которое было передано президенту Трампу", — говорится в распространенном заявлении Сандерс.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать тесные контакты с нашими союзниками Южной Кореей и Японией. Мы рассматриваем эти события (визит Ким Чен Ына в Китай) как еще одно свидетельство того, что наша кампания максимального давления создает соответствующую атмосферу для диалога с Северной Кореей", — заявила пресс-секретарь.