Ким Чен Ын назвал условия для денуклеаризации Корейского полуострова

ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время своего визита в Пекин заявил о своей приверженности денуклеаризации полуострова и сказал, что для этого Сеул и Вашингтон должны принимать последовательные и согласованные "шаги к миру".

"Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена если Южная Корея и США доброжелательно ответят на наши усилия, создадут атмосферу мира и стабильности, а также будут предпринимать последовательные и согласованные меры для достижения мира", — приводит агентство Синьхуа слова Ким Чен Ына.

По его словам, КНДР рассчитывает на расширения стратегических контактов с Китаем в ходе этого процесса, чтобы совместно обеспечить гарантии урегулирования путем переговоров и диалога, а также мира и стабильности на полуострове.

Северокорейский лидер также заявил о приверженности КНДР денуклеаризации "согласно воле Ким Ир Сена и Ким Чен Ира" — предыдущих руководителей страны.