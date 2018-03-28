Ким Чен Ын заявил, что готов встретиться с лидерами США и Южной Кореи

ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вновь заявил во время своего визита в Пекин о готовности к диалогу с Южной Кореей и США и ко встречам их лидерами, передает агентство Синьхуа.

С 25 по 28 марта Ким Чен Ын совершил неофициальный визит в Китай — свою первую зарубежную поездку на посту лидера.

Северокорейский руководитель заявил, что "твердо намерен превратить связи с Южной Кореей в отношения сотрудничества и урегулировать разногласия, а также провести саммит двух стран".

"КНДР готова к диалогу с США и проведению саммита двух стран", — добавил Ким Чен Ын.

"Си Цзиньпин заявил, что на Корейском полуострове в последний год наблюдаются положительные изменения, Китай ценит важные усилия, предпринятые КНДР", — передает далее китайское агентство.