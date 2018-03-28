Выбрали Петербург: в Сети определились, какое консульство США надо закрыть

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter выбрали, какое из американских дипломатических представительств в России закрыть в ответ на аналогичный шаг властей Соединенных Штатов.
Опрос в соцсети в понедельник устроили дипломаты из российского посольства в Вашингтоне. Они предложили голосовать за закрытие одного из трех генеральных консульств США: во Владивостоке, в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге.
Спустя сутки голосование завершилось, в опросе успели поучаствовать 57,5 тысячи человек, а саму запись ретвитнули около 2,9 тысячи раз.
Почти половина опрошенных — 47 процентов — высказались за то, чтобы закрыть диппредставительство США в Санкт-Петербурге. Второе место голосовавшие отдали генконсульству в Екатеринбурге — этот вариант выбрали 35 процентов участников опроса. Еще 18 процентов выступили за то, чтобы закрыть американскую дипмиссию во Владивостоке.
Высылка российских дипломатов из США
Дипломаты обязаны покинуть страну в течение недели, уточнили в администрации Белого дома. Там также пояснили, что выбор закрываемого диппредставительства обусловлен "его близостью к одной из баз подводных лодок и (компании) Boeing".
День Х — 30 марта
"В пять вечера 30 числа прекращается прием. Доступ в помещение завершается в 23.59 первого апреля. А нам всем распределиться по другим точкам до 23.59 24 апреля", — сказал собеседник агентства.
На сайте консульства говорится, что прием граждан в связи с решением властей США закрыть генконсульство прекращен с 26 марта. До 30 марта консульство будет только выдавать готовые паспорта.
Москва ответит на "хамство" Запада
"По всему тому, что мы сегодня видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты: и по высылке дипломатов и по закрытию генерального консульства РФ в США, в частности, в Сиэтле", — сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале Россия-1.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на "хамство" стран Запада, которые высылают российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется, и мы не будем", — сказал министр журналистам в Ташкенте.
По словам министра, ситуация вокруг "дела Скрипаля" доказывает, что в мире осталось не так много стран, проводящих независимую политику.
"Напрашивающийся вывод заключается в том, что правы мы были, когда несколько раз подчеркивали, как мало остается самостоятельных стран в современном мире, в современной Европе", — сказал Лавров.
Дело Скрипаля
В понедельник, 26 марта, 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.