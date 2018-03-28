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Выбрали Петербург: в Сети определились, какое консульство США надо закрыть

Сюжет:
Массовая высылка российских дипломатов (366)
03:1428.03.2018
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© РИА Новости / Кирилл ЧулковГенеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Архивное фотоГенеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Чулков

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter выбрали, какое из американских дипломатических представительств в России закрыть в ответ на аналогичный шаг властей Соединенных Штатов.

Вывеска на 25 этаже офисного здания, в котором располагается генеральное консульство Российской Федерации в Сиэтле. 26 марта 2018
© РИА Новости / Меган Джонсон
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Генконсульство РФ в Сиэтле прекратило прием граждан

Опрос в соцсети в понедельник устроили дипломаты из российского посольства в Вашингтоне. Они предложили голосовать за закрытие одного из трех генеральных консульств США: во Владивостоке, в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге.

Спустя сутки голосование завершилось, в опросе успели поучаствовать 57,5 тысячи человек, а саму запись ретвитнули около 2,9 тысячи раз.

Почти половина опрошенных — 47 процентов — высказались за то, чтобы закрыть диппредставительство США в Санкт-Петербурге. Второе место голосовавшие отдали генконсульству в Екатеринбурге — этот вариант выбрали 35 процентов участников опроса. Еще 18 процентов выступили за то, чтобы закрыть американскую дипмиссию во Владивостоке.

Высылка российских дипломатов из США

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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Запущенное посольством голосование стало ответом на решение Соединенных Штатов выслать в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля 60 российских дипломатов. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

Дипломаты обязаны покинуть страну в течение недели, уточнили в администрации Белого дома. Там также пояснили, что выбор закрываемого диппредставительства обусловлен "его близостью к одной из баз подводных лодок и (компании) Boeing".

День Х — 30 марта

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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Как сообщил посол России в США Анатолий Антонов, генеральное консульство России в Сиэтле закроется 30 марта. Сотрудники генерального консульства в Сиэтле должны будут покинуть город до 25 апреля, уточнил в свою очередь консул-советник РФ в Сиэтле Халит Айсин.

"В пять вечера 30 числа прекращается прием. Доступ в помещение завершается в 23.59 первого апреля. А нам всем распределиться по другим точкам до 23.59 24 апреля", — сказал собеседник агентства.

На сайте консульства говорится, что прием граждан в связи с решением властей США закрыть генконсульство прекращен с 26 марта. До 30 марта консульство будет только выдавать готовые паспорта.

Москва ответит на "хамство" Запада

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на саммите ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ципрас предостерег европейских социалистов от конфликта с Россией
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Москва готовит ответные меры на высылку российских дипломатов из США и ряда других стран Запада.

"По всему тому, что мы сегодня видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты: и по высылке дипломатов и по закрытию генерального консульства РФ в США, в частности, в Сиэтле", — сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале Россия-1.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на "хамство" стран Запада, которые высылают российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется, и мы не будем", — сказал министр журналистам в Ташкенте.

По словам министра, ситуация вокруг "дела Скрипаля" доказывает, что в мире осталось не так много стран, проводящих независимую политику.

"Напрашивающийся вывод заключается в том, что правы мы были, когда несколько раз подчеркивали, как мало остается самостоятельных стран в современном мире, в современной Европе", — сказал Лавров.

Дело Скрипаля

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля на саммите ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер Финляндии рассказал, стоит ли ждать санкций из-за "дела Скрипаля"
Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери. Лондон утверждает, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", хотя в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовались цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

В понедельник, 26 марта, 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Какие страны высылают российских дипломатов
© РИА Новости, Инфографика
Какие страны высылают российских дипломатов
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