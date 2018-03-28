Выбрали Петербург: в Сети определились, какое консульство США надо закрыть

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter выбрали, какое из американских дипломатических представительств в России закрыть в ответ на аналогичный шаг властей Соединенных Штатов.

Опрос в соцсети в понедельник устроили дипломаты из российского посольства в Вашингтоне. Они предложили голосовать за закрытие одного из трех генеральных консульств США: во Владивостоке, в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге.

Спустя сутки голосование завершилось, в опросе успели поучаствовать 57,5 тысячи человек, а саму запись ретвитнули около 2,9 тысячи раз.

Почти половина опрошенных — 47 процентов — высказались за то, чтобы закрыть диппредставительство США в Санкт-Петербурге. Второе место голосовавшие отдали генконсульству в Екатеринбурге — этот вариант выбрали 35 процентов участников опроса. Еще 18 процентов выступили за то, чтобы закрыть американскую дипмиссию во Владивостоке.

Высылка российских дипломатов из США

Запущенное посольством голосование стало ответом на решение Соединенных Штатов выслать в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля 60 российских дипломатов. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

Дипломаты обязаны покинуть страну в течение недели, уточнили в администрации Белого дома. Там также пояснили, что выбор закрываемого диппредставительства обусловлен "его близостью к одной из баз подводных лодок и (компании) Boeing".

День Х — 30 марта

Как сообщил посол России в США Анатолий Антонов, генеральное консульство России в Сиэтле закроется 30 марта. Сотрудники генерального консульства в Сиэтле должны будут покинуть город до 25 апреля, уточнил в свою очередь консул-советник РФ в Сиэтле Халит Айсин.

"В пять вечера 30 числа прекращается прием. Доступ в помещение завершается в 23.59 первого апреля. А нам всем распределиться по другим точкам до 23.59 24 апреля", — сказал собеседник агентства.

На сайте консульства говорится, что прием граждан в связи с решением властей США закрыть генконсульство прекращен с 26 марта. До 30 марта консульство будет только выдавать готовые паспорта.

Москва ответит на "хамство" Запада

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Москва готовит ответные меры на высылку российских дипломатов из США и ряда других стран Запада.

"По всему тому, что мы сегодня видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты: и по высылке дипломатов и по закрытию генерального консульства РФ в США, в частности, в Сиэтле", — сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале Россия-1.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на "хамство" стран Запада, которые высылают российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется, и мы не будем", — сказал министр журналистам в Ташкенте.

По словам министра, ситуация вокруг "дела Скрипаля" доказывает, что в мире осталось не так много стран, проводящих независимую политику.

"Напрашивающийся вывод заключается в том, что правы мы были, когда несколько раз подчеркивали, как мало остается самостоятельных стран в современном мире, в современной Европе", — сказал Лавров.

Дело Скрипаля

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери. Лондон утверждает, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", хотя в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовались цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

В понедельник, 26 марта, 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.