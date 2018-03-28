Генсек ООН поблагодарил Саудовскую Аравию и ОАЭ за вклад в помощь Йемену

ООН, 28 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поблагодарил Саудовскую Аравию и ОАЭ за обеспечение трети гуманитарной помощи Йемену в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе всемирной организации.

Ситуацию в этой стране, где силы возглавляемой Эр-Риядом коалиции продолжают военную операцию, генсек ООН обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом.

Саудовская Аравия и ОАЭ взяли на себя обязательство внести 930 миллионов долларов в фонд гуманитарной помощи Йемену, за что "генсек выразил глубокую благодарность". "Эта сумма покрывает почти треть от 2,96 миллиарда долларов, необходимых для реализации плана гуманитарной помощи Йемену в 2018 году", — говорится в сообщении.

В гуманитарной помощи в Йемене нуждаются более 22 миллионов человек в стране.

В этой связи генсек выразил надежду, что недостающие 2 миллиарда долларов будут получены от других доноров на предстоящей 3 апреля в Женеве донорской конференции высокого уровня по Йемену