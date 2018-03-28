В Сети предложили Климкину перевести украинский язык на клинопись

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Предложение министра иностранных дел Украины Павла Климкина обсудить введение в стране латиницы параллельно с кириллицей вызвало бурную реакцию пользователей Сети.

В своем Facebook Климкин ранее сообщил, что вопрос возник в ходе обсуждения с представителями стран Центральной Европы судьбы региона и роли в нем Украины. По словам главы МИД Украины, с предложением ввести латиницу выступил историк и журналист из Польши Земовит Щерек.

В комментариях к посту министра многие комментаторы выразили возмущение возможностью подобной реформы.

"От этих псевдореформ уже тошнит! Люди, вы что, не видите, что из украинцев лепят не нацию, а биомассу без роду и племени. Язык является самоиндификатором нации. Есть вопрос: а что, если перейдем на латиницу, то у нас коррупция исчезнет или пенсия как в Европе будет, к которой вы так летите, что даже из штанов выскакивают", — задался вопросом Владимир Ульянов.

"При чем здесь "империя" и отделение от нее. Кириллица была уже до того. Еще здесь поляки не указывали нам. Вижу, что многие украинцы с ума посходили на этой "европизации", забывают свое и хотят напялить на себя чужое. Позор", — возмущается Наталья Ковальчук.

"Не на латиницу надо менять, а на руническое письмо. Чтобы одним ходом отсечь всякие претензии московитов на историческое наследие норманов-руси. Ну или на клинопись", — пошутил над словами Климкина Александр Мордокович

"Кириллице более тысячи лет. Для чего полякам вообще поднимать такие темы? Какое им дело до нашей грамматики, языка, истории, героев, веры и тд. Надо было господину поляку предложить, пусть бы они перешли на нашу кириллицу, или католицизма на православную виру — это бы нас сблизило", — иронизирует Сергей Борис.

Другие выразили уверенность, что введение латиницы на Украине может сблизить страну с Европой.

"Украинскую латиницу легко читали бы поляки, словаки, чехи, все западные славяне. В свою очередь, украинцы, привыкнув к укрлатинице, гораздо легче воспринимали бы тексты на языках западных славян", — пишет Светлана Чуб, отмечая, что алфавитный барьер является частью "железного занавеса".

"Хорошее предложение — поддерживаю! Другого пути у нас нет. На такой переход понадобится лет 15, поэтому начинать надо немедленно. В наших детей должно быть настоящее европейское будущее", — призывает Роман Бойко

Ранее Конституционный суд Украины признал неконституционным принятый в 2012 году закон об основах государственной языковой политики, который наделял русский язык статусом регионального. Норма предусматривала возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.