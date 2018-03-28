В Белоруссии вступил в силу декрет "О развитии цифровой экономики"

МИНСК, 28 мар – РИА Новости. Декрет президента Белоруссии "О развитии цифровой экономики", призванный способствовать превращению республики в "IT-страну" и "гавань" для мирового IT-бизнеса, вступил в среду в силу.

Построение IT-страны

В последние пять лет президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что на фоне стремительного развития информационно-коммуникационных технологий в мире Белоруссия должна научиться извлекать максимальную выгоду от развития этой сферы. Так, еще в 2012 году белорусский лидер подчеркивал, что "важно не только создать современную инфраструктуру, сети нового поколения, центры обработки данных, но очень важно на базе этой инфраструктуры начать строить то, что во всем мире называют цифровой экономикой и что принесет стране и ее гражданам новые источники доходов, новые рабочие места".

Логичность данной позиции подтверждало успешное функционирование созданного еще в 2005 году Парка высоких технологий (ПВТ, предоставляет специальный налоговый режим своим резидентам — IT-компаниям), кстати, по итогам прошлого года впервые продемонстрировавшего экспорт в размере свыше миллиарда долларов.

Уже весной прошлого года Лукашенко провозгласил курс на строительство в Белоруссии IT-страны. "Все, что реализуется в сфере высоких технологий в мире, должно найти применение в Белоруссии: искусственный интеллект, дополненная реальность, беспилотные автомобили, технология блокчейн, цифровые валюты… Наша задача — предоставить такие условия, чтобы мировые лидеры в этой сфере открывали в Белоруссии свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт с высокой добавленной стоимостью", — сказал президент, обращаясь к народу и парламенту прошлой весной.

Весь прошлый год в Белоруссии шла активная работа по совершенствованию законодательства в сфере информационно-коммуникационных технологий, которая завершилась подписанием в декабре 2017 года декрета "О развитии цифровой экономики". Декрет разрабатывали представители IT-бизнеса и специалисты международного права, и, как заявили в белорусском правительстве, все их предложения в итоге были приняты.

Основные положения

Основной экспериментальной площадкой был выбран Парк высоких технологий. В частности, декрет продлевает срок действия специального правового режима ПВТ с 2020 года до 1 января 2049 года с учетом целого ряда новаций.

Как пояснили в пресс-службе белорусского правительства, документом значительно расширяется перечень видов деятельности резидентов парка — до 36.

Резиденты ПВТ дополнительно получили право осуществлять образовательную деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, деятельность в сфере киберспорта, искусственного интеллекта, деятельность оператора криптоплатформы, деятельность оператора обмена криптовалют, майнинг и другие.

Предусматривается комплекс норм, в том числе налогового характера, направленных на развитие так называемой "продуктовой модели" работы IT-компаний в стране. "В числе нововведений декрета также и кардинально новые как для нашей страны, так и для большинства иностранных государств, правоотношения по использованию перспективных технологий блокчейн и цифровых знаков (токенов)", — подчеркнули в пресс-службе.

До 1 января 2023 года не будут облагаться налогом обороты, прибыль резидентов ПВТ от деятельности по майнингу, созданию, приобретению, отчуждению токенов; доходы физлиц от деятельности по майнингу, приобретения (в том числе в порядке дарения), отчуждения токенов за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги и (или) обмена на иные токены. Помимо этого, в этот период не будут облагаться налогом обороты по отчуждению токенов, в том числе иностранными организациями, не имеющими в Белоруссии постоянных представительств и не состоящими в связи с этим на учете в налоговых органах республики, а также выручка от отчуждения токенов путем их обмена на иные токены.

"В правовую практику резидентов ПВТ смогут войти ставшие уже международным стандартом инструменты совершения инвестиционных сделок: например, договор конвертируемого займа, опцион, соглашение о возмещении потерь, а также новый для международного сообщества способ совершения (исполнения) сделок – смарт-контракт", — пояснили в пресс-службе правительства.

Кроме того, существенно упрощаются процедуры осуществления внешнеторговой деятельности, найма резидентами парка иностранных специалистов, предусматриваются меры по развитию ИТ-образования в ПВТ. Резидентам ПВТ не требуется получать специальное разрешение на прием на работу иностранцев. Таким иностранцам в упрощенном порядке выдается разрешение на временное проживание в Белоруссии. Для иностранных работников и учредителей резидентов ПВТ отменены визы.

Новые ведомства

В развитие декрета готовится и уже принят ряд нормативно-правовых актов.

Так, по данным пресс-службы белорусского правительства, в развитие декрета и для целей проведения банками операций с токенами приняты изменения в инструкцию Национального банка о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Постановлением министерства финансов утвержден национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности "Цифровые знаки (токены)".

С учетом новых реалий предстоит усовершенствовать систему борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, а также защиты от кибератак, иного несанкционированного воздействия.

Принимая во внимание весь комплекс сопутствующих задач, в республике было решено создать Совет по развитию цифровой экономики, который должен координировать деятельность по реализации государственной политики в сфере цифровой трансформации экономики и развития информационно-коммуникационных технологий. Его председатель — премьер Андрей Кобяков, заместитель председателя совета — первый вице-премьер Василий Матюшевский.

Более того, Лукашенко заявил, что не исключает создания в стране министерства цифровой экономики. Он добавил, что, скорее всего, поддержит поступающие ему предложения о создании этого ведомства.

В свою очередь руководитель аппарата Совета министров республики Александр Турчин заявил, что такой госорган может быть создан в Белоруссии уже в 2018 году.

"Мы ставим себе задачу — этот год", — сказал он, подчеркнув, что глава государства конкретные сроки создания такого министерства не обозначал, "правительство не будет затягивать с этим вопросом".

"Определенные наработки у нас есть. Создан совет по цифровой экономике, который возглавляет премьер-министр. Мы уже обсуждали этот вопрос на этом совете. Где-то через две недели мы в расширенном составе проведем заседание совета, и ключевой темой будет создание министерства цифровой экономики", — сказал Турчин.

Союз государства и бизнеса

В конце прошлого года на совещании по итоговому проекту декрета Лукашенко заявил, что отечественной IT-сфере необходимо придать новый импульс развития, чтобы способные люди могли здесь в полной мере реализовать свои возможности.

"Белоруссия должна оказаться реальным центром притяжения — для талантливых людей, успешных компаний и международных корпораций. Наша страна имеет все шансы стать как минимум региональным лидером в развитии самых передовых направлений — искусственного интеллекта, больших данных, технологии блокчейн", — уверен белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что ни в коем случае не намерен тормозить развитие этих процессов, однако отметил, что во многом реализация намеченного будет зависеть от самих представителей IT-сферы.

Президент призвал наряду со стремлением получить прибыль на новой волне не забывать об интересах государства, которое в том числе создает условия, гарантирует стабильность и безопасность. "Все умные и толковые люди понимают теперь, что такое стабильность и порядок. И к этому берегу каждый пытается причалить. Мы готовы такой причал организовать, и даже больше — гавань… Зарабатывая себе, не забывайте, пожалуйста, что вы живете в конкретном государстве… Если вы создадите здесь такую прекрасную гавань, куда все приедут и будут сами на себя работать и зарабатывать, не думая о других, и даже о тех, кто у вас в компаниях будет работать… Честно говоря, не нужна мне такая гавань… Давайте вместе будем отвечать за этот кусок земли. Я буду гарантировать вам стабильность, невмешательство. Но порядок никто не отменял", — сказал белорусский лидер.

Президент отметил, что в мире нет ясных ответов на многие вызовы, рожденные бурным развитием технологий, а потому возможно, что в впоследствии декрет придется дорабатывать. "Это будет фундамент, но его надо будет развивать", — сказал он.

Между тем, по информации пресс-службы правительства, "уже само принятие декрета обусловило рекордный рост желающих вступить в Парк высоких технологий". Так, всего лишь за первый квартал текущего года число компаний-резидентов парка увеличилось на четверть. Сфера их технологической компетенции – это, в первую очередь, искусственный интеллект, машинное обучение, интернет вещей, технологии дополненной реальности.