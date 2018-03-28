Госдеп осудил задержание сербского чиновника в Косово

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. США осуждают задержание сербского чиновника в Косово и считают его угрозой региональной стабильности, заявили в госдепартаменте.

"Соединенные Штаты решительно осуждают вчерашние события в Митровице, которые неоправданно обостряют напряженность и угрожают региональной стабильности. Мы настоятельно призываем все стороны избегать дальнейшей эскалации ситуации, и действовать спокойно и разрешать споры мирным путем", — говорится в заявлении ведомства.

"Для установления прочного мира и стабильности на Балканах как Косово, так и Сербия, должны сосредоточиться на нормализации отношений посредством диалога под руководством ЕС. США готовы поддержать все стороны в переговорах о диалоге", — отмечается в документе.

Вечером в минувший понедельник спецназ косовской полиции ворвался в административное здание в Косовска-Митровице, где проходило заседание "круглого стола" по косовской проблематике, и задержал директора канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурича. В ходе операции полицейские использовали против безоружных сербов светошумовые гранаты, слезоточивый газ, активно применяли приклады и приемы рукопашного боя. Травмы различной степени тяжести получили 32 человека, включая высокопоставленных чиновников. Джурич после краткой судебной процедуры в Приштине был выдворен из края "за нелегальное пересечение границы".

Позднее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в ходе срочного визита в Белград заявила, что инциденты, подобные силовому задержанию Джурича, не должны повторяться, и призвала к сдержанности.

Со своей стороны президент Сербии Александр Вучич назвал происшедшее в Косово грубой провокацией и тяжелым преступлением. Он подчеркнул, что все, кто участвовал в насильственном задержании Джурича, будут отвечать перед сербскими органами правосудия. Вучич также отметил, что вместе с машинами косовской полиции на месте происшествия присутствовали два автомобиля миссии ЕС по верховенству закона EULEX, что, по его словам, доказывает поддержку албанцев с Запада.