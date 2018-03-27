Полиция и пожарные на въезде в коммуну Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018

Полиция и пожарные на въезде в коммуну Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018

ПАРИЖ, 27 мар — РИА Новости. Восемнадцатилетней подруге Редуана Лакдима, который устроил теракт на юге Франции, предъявлены обвинения в преступном террористическом сговоре, сообщает радиостанция FranceInfo.

Она была задержана на прошлой неделе правоохранительными органами Франции. Девушка находилась в списке лиц, представляющих угрозу нацбезопасности страны.

Ранее также сообщалась о втором задержанном по этому делу — несовершеннолетнем друге Лакдима.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в прошлую пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив пассажира, отобрал машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило четыре человека, 15 человек получили ранения. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла террористическая организация ИГ (запрещена в РФ). Устроивший атаки Лакдим, как сообщают французские СМИ, получил гражданство Франции в 2004 году и находился в списке лиц, представляющих угрозу госбезопасности.