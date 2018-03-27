СММ ОБСЕ призывает открыть новые пункты пропуска в Донбассе

ЛУГАНСК, 27 мар — РИА Новости. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг на пресс-конференции в Луганске призвал стороны конфликта в Донбассе открыть на линии соприкосновения новые пункты пропуска для мирных жителей.
"Мы уже давно отстаиваем идею открытия дополнительных пунктов въезда-выезда в районах Попасной и Первомайска, Золотого, Счастья… Сейчас существует шанс, который мы не можем упустить, помочь людям вернуться к их нормальной жизни. Мы должны призвать стороны, чтобы они открыли как минимум один дополнительный контрольный пункт въезда-выезда", — заявил Хуг.
По данным наблюдателей СММ ОБСЕ, ежедневно пункт пропуска "Станица Луганская" пересекают порядка около 6 тысяч мирных жителей, при интенсивном движении их количество может достигать 11 тысяч человек.
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