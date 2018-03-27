СММ ОБСЕ призывает открыть новые пункты пропуска в Донбассе

ЛУГАНСК, 27 мар — РИА Новости. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг на пресс-конференции в Луганске призвал стороны конфликта в Донбассе открыть на линии соприкосновения новые пункты пропуска для мирных жителей.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властями территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Движение транспорта на данном участке нет, пешеходы пересекают линию соприкосновения по деревянной конструкции.

"Мы уже давно отстаиваем идею открытия дополнительных пунктов въезда-выезда в районах Попасной и Первомайска, Золотого, Счастья… Сейчас существует шанс, который мы не можем упустить, помочь людям вернуться к их нормальной жизни. Мы должны призвать стороны, чтобы они открыли как минимум один дополнительный контрольный пункт въезда-выезда", — заявил Хуг.

По данным наблюдателей СММ ОБСЕ, ежедневно пункт пропуска "Станица Луганская" пересекают порядка около 6 тысяч мирных жителей, при интенсивном движении их количество может достигать 11 тысяч человек.

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