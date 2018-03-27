В Сети завершилось голосование о закрытии консульств США в России

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter выбрали, какое из американских дипломатических представительств в России закрыть в ответ на аналогичный шаг властей Соединенных Штатов.

Опрос в соцсети в понедельник устроили дипломаты из российского посольства в Вашингтоне. Они предложили голосовать за закрытие одного из трех генеральных консульств США: во Владивостоке, в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге.

Спустя сутки голосование завершилось, в опросе успели поучаствовать 57,5 тысячи человек, а саму запись ретвитнули около 2,9 тысячи раз.

Почти половина опрошенных — 47 процентов — высказались за то, чтобы закрыть диппредставительство США в Санкт-Петербурге. Второе место голосовавшие отдали генконсульству в Екатеринбурге — этот вариант выбрали 35 процентов участников опроса. Еще 18 процентов выступили за то, чтобы закрыть американскую дипмиссию во Владивостоке.

Ответное закрытие

Власти США в понедельник объявили о закрытии генерального консульства России в Сиэтле в семидневный срок. Кроме того, из страны высылают 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постпредства при ООН.

Сотрудники российского генерального консульства в Сиэтле должны будут покинуть город до 25 апреля. Эти шаги в Вашингтоне объяснили солидарностью с Лондоном по "делу Скрипаля".

Посол России в США Анатолий Антонов выразил американской стороне жесткий протест в отношении неправомерных действий по высылке дипломатов, отметив, что доказательств причастности Москвы к инциденту в Великобритании нет.

"США предпринимают эти действия вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании", — заявил в понедельник высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Массовая высылка

Дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании выслали также ряд государств Евросоюза, Канада, Норвегия, Украина и другие страны.

По словам официального представитель госдепартамента Хезер Науэрт, США и их союзники выслали 151 сотрудника российских дипмиссий.

В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва даст адекватный ответ на эти шаги.

Дело Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. По утверждениям британкой стороны, при отравлении использовалось вещество А234, Россия причастна к этому инциденту. Москва эти обвинения категорически отрицает.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрете химического оружия.