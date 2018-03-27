Могерини: инцидент с задержанием в Косово не должен повториться

Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018

Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018

БЕЛГРАД, 27 мар — РИА Новости. Инциденты, подобные силовому задержанию полицейским спецназом в Косовска-Митровице директора канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурича, не должны повторяться, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в ходе срочного визита в Белград.

Вечером в минувший понедельник спецназ косовской полиции ворвался в административное здание в Косовска-Митровице, где проходило заседание "круглого стола" по косовской проблематике, и задержал Марко Джурича.

В ходе операции полицейские использовали против безоружных сербов светошумовые гранаты, слезоточивый газ, активно применяли приклады и приемы рукопашного боя. Травмы различной степени тяжести получили 32 человека, включая высокопоставленных чиновников.

Глава европейской дипломатии во вторник срочно прилетела в Белград, чтобы обсудить с сербским президентом Александром Вучичем будущее переговоров Белграда и Приштины в Брюсселе в свете последнего инцидента.

"То, что произошло вчера, не должно повторяться. Европейский союз ожидает мира и мудрого и сдержанного подхода", — цитирует Могерини пресс-служба сербского лидера.

Отмечается, что оба собеседника согласились с необходимостью найти новые пути мирного решения существующих проблем между Белградом и Приштиной.

Накануне Вучич назвал происшедшее в Косово грубой провокацией и тяжелым преступлением. Он подчеркнул, что все, кто участвовал в насильственном задержании Джурича, будут отвечать перед сербскими органами правосудия.

Президент Сербии также отметил, что вместе с машинами косовской полиции на месте происшествия присутствовали два автомобиля миссии ЕС по верховенству закона EULEX, что, по его словам, доказывает поддержку албанцев с Запада.