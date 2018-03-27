В Госдепе назвали число высланных по "делу Скрипаля" российских дипломатов

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. США и их союзники на данный момент выслали 151 российского дипломата по "делу Скрипаля", заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Конечный результат – 151 российский разведчик отправлен домой в Москву. Это свидетельство того, насколько серьезно мир воспринимает российскую глобальную кампанию по подрыву международного мира и стабильности, угрозе суверенитета и безопасности стран по всему миру, дискредитации западных институтов", — сказала Науэрт на брифинге.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.