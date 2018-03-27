Власти ЛНР объявили траур в связи с трагедией в Кемерово

ЛУГАНСК, 27 мар — РИА Новости. И.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил 28 марта днем траура в связи с трагедией в российском городе Кемерово, сообщили РИА Новости в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.
"И.о. главы Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил 28 марта днем траура в связи с трагедией в торговом центре российского города Кемерово", — сообщили в ведомстве.
По данным министерства, все развлекательные передачи на телевидении, а также развлекательные мероприятия отменены.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).