Власти ЛНР объявили траур в связи с трагедией в Кемерово

ЛУГАНСК, 27 мар — РИА Новости. И.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил 28 марта днем траура в связи с трагедией в российском городе Кемерово, сообщили РИА Новости в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

"И.о. главы Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил 28 марта днем траура в связи с трагедией в торговом центре российского города Кемерово", — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, все развлекательные передачи на телевидении, а также развлекательные мероприятия отменены.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).