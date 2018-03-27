ОБСЕ зафиксировала тысячи нарушений перемирия в Донбассе с начала года

ЛУГАНСК, 27 мар — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали более 10 тысяч нарушений режима прекращения огня у линии соприкосновения в Донбассе с начала года, заявил во вторник первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Мы не только фиксируем наличие вооружения, размещенного вне линий отвода, но также фиксируем, что это вооружение применяется. Если брать временной период с 1 января по 23 марта, СММ ОБСЕ зафиксировала более 10,1 тысячи нарушений режима прекращения огня, включая 1,1 тысячи случаев применения этого вооружения в районах вдоль линии соприкосновения в Луганской области", — сказал Хуг на брифинге в Луганске.

Замглавы СММ ОБСЕ уточнил, что с начала года в Луганской области наиболее пострадал район Попасная– Первомайск, на который приходится порядка 75% всех нарушений режима прекращения огня в регионе. За указанный период наблюдатели миссии выявили более 80 единиц вооружения, размещенного с нарушением линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения, добавил Хуг.

"Я хотел бы повторить, что приверженность режиму прекращения огня является возможностью для того, чтобы отвести это вооружение, для того, чтобы отвести силы и средства, и эту возможность нельзя терять", — заявил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.