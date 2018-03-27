В США рассказали, какое преимущество будет у России в случае начала войны

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Американские военные планируют меры по увеличению дальности ракетных и артиллерийских систем, так как в первые недели гипотетического военного конфликта с Россией они окажутся без поддержки с воздуха, сообщает Military.com.
Так, в первые 7-10 дней гипотетической войны российские войска "будут иметь серьезное преимущество в численности и во всех аспектах боевых действий на суше", пишет издание со ссылкой на исследование аналитического центра Rand Corporation.
"Из-за мощности и дальности действия российской ПВО все формы поддержки с воздуха будут серьезно затруднены, и последствия этого сухопутные войска ощутят на себе", — пояснил сотрудник Rand Corporation Джон Гордон.
Кроме того, по словам эксперта, Россия имеет преимущество в численности и дальнобойности артиллерийских систем.
"Русские подходят к этому очень серьезно: артиллерия была сильной стороной российской армии еще в царские времена", — подчеркнул Гордон.
В связи с этим руководство вооруженных сил США принимает меры для совершенствования ракетных и артиллерийских вооружений, например, самоходных гаубиц М-109 "Паладин" (Paladin).
"Мы должны увеличить дальность всех разрабатываемых систем <…> и достичь превосходства над противником в этой области", — цитирует Military.com командующего сухопутными войсками США на Тихом океане генерала Роберта Брауна.