Посол России заявил, что не знает человека, обвиняемого Польшей в шпионаже

ВАРШАВА, 27 мар — РИА Новости. Сотрудникам посольства России в Польше неизвестен человек, которого польские спецслужбы обвиняют в работе на российскую разведку, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев в интервью радиостанции RMF FM.
"Ни я, ни мои коллеги не знаем ни одного Марека В. О том, что польские спецслужбы кого-то арестовали, кого-то обвиняют, мы узнали из средств массовой информации", — сказал посол.
"Я не знаю, что это за человек", — добавил он.
"Польская сторона не обнародовала имена выпроваживаемых дипломатов, насколько мне известно. Раскрытие этих данных я считаю неуместным", — сказал он.
Ранее 16 стран Евросоюза, в том числе Польша, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.