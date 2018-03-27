Посол России заявил, что не знает человека, обвиняемого Польшей в шпионаже

ВАРШАВА, 27 мар — РИА Новости. Сотрудникам посольства России в Польше неизвестен человек, которого польские спецслужбы обвиняют в работе на российскую разведку, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев в интервью радиостанции RMF FM.

Ранее Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши сообщило о задержании подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу России Марека В. (по польскому законодательству фамилия подозреваемого не сообщается). По заявлению ABW, Марек В. "передавал сотрудникам российских специальных служб информацию, касающуюся планируемых действий польского правительства против строительства газопровода "Северный поток-2". Позже в польских СМИ появилась информация, что Марек В. имел контакты с сотрудниками российского посольства в Варшаве.

"Ни я, ни мои коллеги не знаем ни одного Марека В. О том, что польские спецслужбы кого-то арестовали, кого-то обвиняют, мы узнали из средств массовой информации", — сказал посол.

"Я не знаю, что это за человек", — добавил он.

Отвечая на вопрос о четырех сотрудниках посольства, которые по решению МИД Польши должны покинуть страну до полуночи 3 апреля, посол не стал называть имена этих дипломатов.

"Польская сторона не обнародовала имена выпроваживаемых дипломатов, насколько мне известно. Раскрытие этих данных я считаю неуместным", — сказал он.

Ранее 16 стран Евросоюза, в том числе Польша, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.