Нон грата нон-стоп: Запад продолжил высылку российских дипломатов

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Ряд стран уже второй день одна за другой объявляет о намерении выслать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", во вторник о высылке сообщили Молдавия, Австралия, Ирландия, о сокращении российской дипломатической миссии при НАТО на десять человек заявил генсек альянса, Москва обещает ответить на "хамство".

Демарш западных государств последовал в ответ на ситуацию вокруг "дела Скрипаля". В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Очередь на вылет



Одним из первых появилось заявление Вашингтона. США проинформировали о высылке дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. Штаты высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, всего 60 человек. На то, чтобы покинуть США им дается семь дней. Кроме того, Вашингтон заявил, что готов принять новые меры против Москвы в случае ответа России на высылку дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле.

Канада проинформировала о высылке четырех сотрудников российского посольства и генерального консульства в связи с "делом Скрипаля". Швеция высылает одного дипломата, ФРГ — четверых, Польша — четверых, Латвия — одного дипломата и одного сотрудника "Аэрофлота", Литва — троих дипломатов, Италия — двоих, Франция — четверых, Эстония — одного, Чехия — троих, Нидерланды — двоих, Румыния — одного, Финляндия — одного, Дания — двоих, Хорватия — одного, Албания — двоих, Испания — двоих, Венгрия — одного, Норвегия — одного, Украина — тринадцать. Исландия заявила, что временно приостанавливает двусторонний диалог с российскими властями.

Во вторник к этим странам присоединились Молдавия, которая высылает трех человек, Австралия, высылающая двоих, и Ирландия, выдворяющая одного дипломата.

Кроме того генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о сокращении на десять человек числа сотрудников российской дипломатической миссии при альянсе.

Ранее из-за ситуации с отравлением Скрипаля Великобритания уже выслала 23 российских дипломатических сотрудников.

Россия-НАТО

Во вторник, выступая перед журналистами, Столтенберг прокомментировал последние события, назвав такие меры "широкой, решительной и скоординированной международной реакцией".

При этом он выразил мнение, что сокращение российского офиса при НАТО с тридцати до двадцати человек не отразится на диалоге Москвы и альянса. Столтенберг также заявил, что наряду с сокращением российского штата в альянсе решили не отменять подготовку очередного заседания Совета Россия-НАТО.

В Москве не разделили оптимизма генсека НАТО. Как заявил РИА Новости источник в МИД РФ, "этот шаг НАТО очень сильно сужает возможности" для начала между Москвой и альянсом диалога, который "остро необходим в нынешней сложной обстановке с безопасностью в Европе".

Собеседник агентства подчеркнул, что "ответ будет обязательно". "Мы его продумаем и дадим обязательно", — добавил он.

Реакция Лаврова



Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия обязательно ответит на "хамство" стран Запада. "Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется, и мы не будем", — сказал он журналистам в Ташкенте.

Министр назвал массовую высылку российских дипломатов результатом шантажа — главного инструмента Вашингтона на международной арене, "будь то эта ситуация (вокруг дела Скрипаля), будь то палестинская проблема, когда напрямую палестинцам заявляется, что мы не будем давать вам денег, пока вы не согласитесь на ту идею, которую мы еще не сформулировали". По его мнению, ситуация вокруг "дела Скрипаля" доказала, что в мире осталось мало самостоятельных игроков.

Заместитель Лаврова Сергей Рябков в свою очередь заявил РИА Новости, что Москва готова к конструктивной работе с США, но без жесткого ответа решение Вашингтона о высылке дипломатов РФ не останется.

Определяются

Среди членов НАТО также есть государства, которые еще не определились с мерами против России. В частности, Черногория во вторник или среду определится по мерам в отношении российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", заявил премьер-министр республики Душко Маркович.

Выступая во вторник перед журналистами в ходе посещения приморского города Бар, черногорский премьер не смог точно указать место инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. При этом он напомнил про обязательства, которые вытекают из членства Черногории в НАТО и кандидатского статуса в ЕС.

"То, что случилось в Лондоне, указывает, что ответственность лежит на российской стороне. Вы видели сильную реакцию международного сообщества в целом: Америки, ЕС и других стран. Конечно, Черногория как ответственное государство, ответственный и солидарный партнер уже сегодня или завтра и сама определится в связи с этой ситуацией", — заявил журналистам Маркович.

Словакия дала понять, что не намерена предпринимать шаги по высылке российских дипломатов до завершения расследования. "Словацкие партнеры заявили, что они действуют в русле европейской солидарности, но не намерены предпринимать конкретные шаги до завершения расследования по "делу Скрипаля", — сообщил РИА Новости представитель посольства России в Словакии.

Руководство Греции также пока не приняло решение о высылке российских дипломатов из страны.

Ранее Словения выступила против высылки сотрудников российских дипмиссий. Премьер-министр Словении в техническом мандате Миро Церар, согласно сообщению портала издания Delo, заявил, что официальная Любляна не будет высылать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". В свою очередь представитель австрийского правительства Петер Лаунски-Тиффенталь в понедельник заявил РИА Новости, что Австрия не будет высылать дипломатов РФ на фоне "дела Скрипаля" и намерена держать открытыми каналы диалога с Москвой. Вместе с тем Лаунски-Тиффенталь отметил, что Вена поддерживает решение об отзыве посла ЕС из Москвы.

Para bellum



В нынешней ситуации в отношениях России и Запада эксперты ожидают как минимум симметричного ответа РФ, за которым последуют дальнейшие ограничения в адрес Москвы вплоть до усложнения выдачи виз россиянам в страны ЕС, заморозки активов, прекращения импорта зарубежных товаров, разрыва дипотношений и даже военного столкновения.

По мнению экспертов, в обозримом будущем ожидать потепления в отношениях Москвы и Запада не стоит. Например, заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина указала, что "контакты с ЕС и так сейчас сведены к минимуму, по крайней мере, на политическом уровне". "Больших, серьезных отношений между Россией и ЕС мы в принципе не наблюдаем. Будет сокращен еще больше объем двусторонних отношений, возможно, появятся новые персональные санкционные списки. А для российского населения, конечно, будет сложнее выезжать за рубеж, получать визы", — отметила Бабынина.

Согласно экспертным оценкам, не следует ожидать возвращения российских дипломатов в посольства зарубежных стран в прежнем количестве, по крайней мере, в ближайшей перспективе. "Не для того они с такой помпой высылают дипломатов, чтобы их вернуть. Если они их вернут, это будет выглядеть, как их поражение", — заявил ведущий сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко.

"Мы должны свыкаться с мыслью о том, что мы снова вернулись в мир враждебных друг другу государств. В ближайшие полгода ситуация будет развиваться с дальнейшим ухудшением отношений и с нарастанием опасности столкновения на Ближнем Востоке, например, Сирии. Есть реальная опасность такого локального военного конфликта", — отметил Фененко.

"Дело Скрипаля"

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявлял, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории.

Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу.

Путин подчеркивал, что у России нет химоружия, его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявлял, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.