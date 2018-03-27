Сотрудники генконсульства РФ в Сиэтле должны покинуть город до 25 апреля

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Сотрудники российского генерального консульства в Сиэтле должны будут покинуть город до 25 апреля, сообщил во вторник РИА Новости по телефону консул-советник РФ в Сиэтле Халит Айсин.

"В пять вечера 30 числа прекращается прием. Доступ в помещение завершается в 23.59 первого апреля. А нам всем распределиться по другим точкам до 23.59 24 апреля", — сказал собеседник агентства.

На сайте консульства говорится, что прием граждан в связи с решением властей США закрыть генконсульство прекращен с 26 марта. До 30 марта консульство будет только выдавать готовые паспорта.

В этой связи консульство в своем аккаунте в Facebook обратилось к гражданам с просьбой не откладывать визит на последний день.

"Гражданам, которые при подаче заявления об оформлении паспорта одновременно подали заявления о пересылке, готовые паспорта будут направлены по почте", — сказано на сайте.