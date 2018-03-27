Украина оценила убытки от Крымского моста

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о финансовых потерях страны от строительства и последующего введения в эксплуатацию моста через Керченский пролив, передает агентство УНН.

"Убытки несутся. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам", — заявил Омелян.

Украинский министр также отметил, что российская сторона не стала согласовывать с Киевом вопрос строительства и запуска переправы.

В ноябре 2017 года Омелян призывал ввести против России дополнительные санкции, чтобы остановить строительство Крымского моста.

Ранее один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ленур Ислямов заявил о намерении блокировать движение по мосту, а также ввести санкции против людей, попадающих на территорию полуострова таким образом.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.