Премьер: Анкара не увидела справедливости к ней на саммите ЕС-Турция

АНКАРА, 27 мар — РИА Новости. Анкара не встретила равноправного отношения к ней на саммите ЕС-Турция в Варне, заявил во вторник турецкий премьер Бинали Йылдырым.

Саммит с участием лидеров ЕС и президента Турции Тайипа Эрдогана прошел в болгарской Варне в минувший понедельник.

"В режим бессмысленного ожидания переведены работы по пересмотру Таможенного союза, в котором заинтересованы обе стороны. А операции ВС Турции (в сирийском Африне) в целях обеспечения безопасности наших границ и возвращения беженцев из нашей страны на родину постоянно подвергаются критике со стороны стран ЕС. В Варне, как всегда, Анкара занимала честную и открытую позицию. Президент Эрдоган представил нашим собеседникам все факты, документы и информацию. Несмотря на это, на саммите Турция-ЕС мы не увидели равноправного отношения к Анкаре", — заявил Йылдырым на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития. Трансляцию вел телеканал TRT.

По словам премьера, Турция выполнила свои обязательства по миграционному соглашению, подписанному в марте 2016 года, и остановила поток беженцев в страны Европы из Ирака и Сирии. В ответ ЕС должен был отменить туристические визы для граждан Турции, но не сделал этого.

Кроме того, Евросоюз должен был выплатить Турции материальную помощь на расходы на беженцев в размере 3,3 млрд евро, но в результате бюрократических проволочек не сделал и этого, отметил Йылдырым.

По его словам, ЕС не оказал достаточной поддержки Турции при попытке государственного переворота 15 июля 2016, а, напротив, использовал меры Анкары, предпринятые в отношении путчистов, как предлог, чтобы не принимать Турцию в ЕС.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий.

Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.