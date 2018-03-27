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Премьер: Анкара не увидела справедливости к ней на саммите ЕС-Турция

19:3127.03.2018
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© AFP 2018 / Adem AltanПремьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Архивное фотоПремьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Архивное фото
© AFP 2018 / Adem Altan

АНКАРА, 27 мар — РИА Новости. Анкара не встретила равноправного отношения к ней на саммите ЕС-Турция в Варне, заявил во вторник турецкий премьер Бинали Йылдырым.

Саммит с участием лидеров ЕС и президента Турции Тайипа Эрдогана прошел в болгарской Варне в минувший понедельник.

"В режим бессмысленного ожидания переведены работы по пересмотру Таможенного союза, в котором заинтересованы обе стороны. А операции ВС Турции (в сирийском Африне) в целях обеспечения безопасности наших границ и возвращения беженцев из нашей страны на родину постоянно подвергаются критике со стороны стран ЕС. В Варне, как всегда, Анкара занимала честную и открытую позицию. Президент Эрдоган представил нашим собеседникам все факты, документы и информацию. Несмотря на это, на саммите Турция-ЕС мы не увидели равноправного отношения к Анкаре", — заявил Йылдырым на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития. Трансляцию вел телеканал TRT.

Канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Курц высказался за прекращение переговоров о вступлении Турции в Евросоюз
По словам премьера, Турция выполнила свои обязательства по миграционному соглашению, подписанному в марте 2016 года, и остановила поток беженцев в страны Европы из Ирака и Сирии. В ответ ЕС должен был отменить туристические визы для граждан Турции, но не сделал этого.

Кроме того, Евросоюз должен был выплатить Турции материальную помощь на расходы на беженцев в размере 3,3 млрд евро, но в результате бюрократических проволочек не сделал и этого, отметил Йылдырым.

Вид на Анкару. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Турция не будет предпринимать никаких мер против России по "делу Скрипаля"
По его словам, ЕС не оказал достаточной поддержки Турции при попытке государственного переворота 15 июля 2016, а, напротив, использовал меры Анкары, предпринятые в отношении путчистов, как предлог, чтобы не принимать Турцию в ЕС.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий.

Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Турция ждет от ЕС перечисления средств на нужды беженцев, заявил Эрдоган
Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.

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