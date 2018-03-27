Президент Македонии назвал поспешным решение выслать российского дипломата

БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Президент Македонии Георге Иванов назвал решение МИД республики о высылке российского дипломата поспешным, сообщил кабинет главы государства.

МИД Македонии в понедельник принял решение выслать одного российского дипломата в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как пояснил глава македонской дипломатии Никола Димитров, это делается "из солидарности с Великобританией и в целях защиты собственной безопасности".

Посольство РФ сообщило в ответ, что решение выслать российского дипломата из Скопье ничем не оправдано, а "ответственность за последствия этого шага целиком ложится на македонскую сторону".

"С учетом того, что решения о высылке российских дипломатов не представляют собой выражение согласованной позиции всех стран-членов ЕС, а речь идет только об индивидуальных решениях отдельных государств-членов, президент Республики Македония считает, что решение македонского МИД является поспешным", — указал кабинет главы государства.

"Президент Республики Македония призывает воздержаться от поспешных шагов во внешней политике, чтобы предотвратить возможный урон в осуществлении стратегических целей Республики Македония", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что македонский лидер ожидает, что будет официально проинформирован о деталях, связанных с данным случаем.

Ранее 16 стран Евросоюза, в том числе Польша, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.