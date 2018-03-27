Президент Македонии назвал поспешным решение выслать российского дипломата

БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Президент Македонии Георге Иванов назвал решение МИД республики о высылке российского дипломата поспешным, сообщил кабинет главы государства.
Посольство РФ сообщило в ответ, что решение выслать российского дипломата из Скопье ничем не оправдано, а "ответственность за последствия этого шага целиком ложится на македонскую сторону".
"Президент Республики Македония призывает воздержаться от поспешных шагов во внешней политике, чтобы предотвратить возможный урон в осуществлении стратегических целей Республики Македония", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что македонский лидер ожидает, что будет официально проинформирован о деталях, связанных с данным случаем.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.