Украинские энергетики заявили, что отключат должников в Луганской области

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Гендиректор украинского предприятия "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) Владимир Грицай заявил, что его предприятие в ближайшее время отключит электроэнергию у всех должников в Луганской области.
"Государство вынуждает "Луганское энергетическое объединение" в ближайшее время отключить электроэнергию всем должникам Луганской области. В перечне ожидаемых отключений не только такие злостные должники, как частные заводы северодонецкий "Азот" или рубежанский "Краситель", но и предприятия государственной и коммунальной сферы, военные объекты. И если люди думают, что дело ограничится обесточиванием водоканалов, Северодонецкой теплоэлектроцентрали и Лисичанской теплосети, то они ошибаются. Без электроэнергии останутся больницы, детдома, школы, пожарные части и учреждения исполнения наказаний. Все, кто задолжал", — написал Грицай в своем блоге на сайте LB.ua.
Он утверждает, что другого выхода нет, поскольку национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и ЖКХ, с декабря 2016 года принуждает луганских энергетиков полностью расплачиваться за электроэнергию, купленную у госпредприятия "Энергорынок". Грицай пишет, что комиссия забирает у энергокомпании все деньги, чтобы компания "эффективней выбивала долги".
"Государство просто настойчиво требует, чтобы луганские энергетики всеми доступными законными способами возвращали себе долги потребителей в Луганской области и отдавали деньги "Энергорынку". Если ЛЭО не сделает так, как требует государство, то будет полностью уничтожено. Будут полностью уничтожены луганские энергетики и их семьи. Будет уничтожена энергосистема Луганской области. Будет системная катастрофа в прифронтовом регионе", — заявил Грицай.