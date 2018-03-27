Лукашенко прокомментировал задержания в Минске и реакцию Европы

МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Любые несанкционированные мероприятия, которые мешают жить людям, должны пресекаться мгновенно. Об этом, как сообщает Sputnik Беларусь, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем.

Это заявление прозвучало в ходе обсуждения обстановки в Минске, которая сложилась в воскресенье. Двадцать пятого марта в столице прошел разрешенный властями концерт у Большого театра оперы и балета. Одновременно была попытка провести несанкционированное шествие. Правоохранительные органы пресекли ее. Правозащитники сообщили о задержании около 100 человек.

"Что хотим, то и воротим. Все должны понимать, что бардак начинается с этого", — сказал Лукашенко во время встречи с Шуневичем.

Глава государства также прокомментировал реакцию европейских структур на задержания. В частности, пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Коцьянчич озвучила заявление Евросоюза, который назвал реакцию властей на несанкционированную акцию непропорциональной.

"Вы не смотрите по сторонам. Не надо смотреть, какое заявление сделает Евросоюз или Госдепартамент, это их дело — делать заявления. Но не дай бог нам породить ту обстановку, в которой сегодня живут западные государства. Возьмите Францию — за что гибнут люди? Пускай у нас будет несовершенный государственный строй, но мы должны обеспечить безопасность людей", — сказал Лукашенко.

Любые несанкционированные мероприятия, которые мешают жить людям, должны, по словам президента, пресекаться мгновенно. "Они должны понимать и слышать, что это не выдумка милиции", — особо подчеркнул он.

Лукашенко выразил уверенность, что в Белоруссии достаточно свобод для граждан, просто "не надо лезть на рожон".

"Но если ты лезешь на рожон и хочешь себя показать, ну что ж, это в основном мужики, и получайте тогда", — подытожил глава государства.

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