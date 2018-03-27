Лукашенко прокомментировал задержания в Минске и реакцию Европы

МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Любые несанкционированные мероприятия, которые мешают жить людям, должны пресекаться мгновенно. Об этом, как сообщает Sputnik Беларусь, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем.
"Что хотим, то и воротим. Все должны понимать, что бардак начинается с этого", — сказал Лукашенко во время встречи с Шуневичем.
"Вы не смотрите по сторонам. Не надо смотреть, какое заявление сделает Евросоюз или Госдепартамент, это их дело — делать заявления. Но не дай бог нам породить ту обстановку, в которой сегодня живут западные государства. Возьмите Францию — за что гибнут люди? Пускай у нас будет несовершенный государственный строй, но мы должны обеспечить безопасность людей", — сказал Лукашенко.
Лукашенко выразил уверенность, что в Белоруссии достаточно свобод для граждан, просто "не надо лезть на рожон".
"Но если ты лезешь на рожон и хочешь себя показать, ну что ж, это в основном мужики, и получайте тогда", — подытожил глава государства.
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