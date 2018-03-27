Трамп обсудил с Меркель Россию, Китай и Северную Корею

ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, обсудил "дело Скрипаля", единство НАТО, Северную Корею и противодействие Китаю в области торговли, а так же торговые пошлины, сообщает Белый дом во вторник.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить совместные действия между Соединенными Штатами и Германией с новым правительством", — говорится в сообщении.

Кроме того, оба лидера позитивно охарактеризовали совместные действия союзников НАТО, государств-членов Европейского союза и других партнеров в части высылки "офицеров российских разведки" в знак солидарности с Великобританией в ответ на "опрометчивое использование Россией химического оружия".

Президент США и канцлер обсудили совместные усилия, чтобы противостоять "нечестным методам" Китая и незаконному использованию интеллектуальной собственности. Они также обсудили политику в области ввозных пошлин и кризис, связанный с Северной Кореей, заключает ведомство.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.