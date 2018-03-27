Земан заявил, что никто из России не оказывал давления по "делу Скрипаля"

ПРАГА, 27 мар – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля никто из Москвы не оказывал на него давления.

"Никто из Москвы не вступал (по "делу Скрипаля") со мной в контакт и не был у меня. Что касается высылки дипломатов, то я считаю это немного излишним, но не имею ничего против. Пусть это происходит. Они со временем опять вернутся", — сказал Земан в интервью сетевому телеканалу Blesk в связи с высказываниями ряда местных политиков о его "прорусской направленности", в том числе в данном вопросе.

По словам президента, выбор конкретных дипломатов для высылки из Чехии был тщательным, этим занимался премьер Андрей Бабиш вместе с руководством спецслужб.

Земан высмеял утверждения о том, что высылаемые дипломаты, которые, как предполагается, являются на самом деле сотрудниками российских спецслужб, могли склонять чешских политиков к принятию выгодных для России политических решений.

"В Чехии есть две партии, в программах которых прямо заявляется о том, что они выступают за выход страны из состава НАТО. Это компартия и партия "Свобода и прямая демократия". Остальные поддерживают членство Чехии в альянсе. И вообще, можно ли представить себе, как некий человек приходит, допустим, к госпоже (экс-главе чешского парламента Мирославе) Немцовой и начинает ей предлагать украшения и другие подарки за то, чтобы она боролась за выход страны из НАТО?" — сказал президент.

Земан сообщил, что в понедельник дал поручение главе контрразведки проверить вопрос о том, имели ли место разработка или складирование на территории Чехии нервно-паралитического вещества "Новичок", как в промышленных, так и в научно-технических организациях.

"Господин директор (контрразведки Михал) Коуделка заверил меня, что ответ на этот вопрос будет получен в течение одного месяца", — сказал Земан, добавив.

Ранее 16 стран Евросоюза, включая Чехию, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.