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В мире

Московский корреспондент на Кипре считает, что стал жертвой "дела Скрипаля"

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (754)
18:4727.03.2018
(обновлено: 19:13 27.03.2018)
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© AFP 2018 / Adrian Dennis Британские военные в городе Гиллингем во время расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочериБританские военные в городе Гиллингем во время расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери
© AFP 2018 / Adrian Dennis

АФИНЫ, 27 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческий журналист-международник Димитрис Лиатсос, работавший в Москве и 26 лет сотрудничавший с кипрским государственным телеканалом РИК заявил, что его уволили из-за дела Сергея Скрипаля, об этом он рассказал РИА Новости.

Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь
© REUTERS / Peter Nicholls
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По словам журналиста, контракт с телеканалом подписан до конца года, но он был уволен после репортажей по делу Скрипаля и пока не получил от РИК разъяснений.

Руководство Кипрской радиовещательной корпорации РИК категорически отрицает взаимосвязь между Лиатсосом и "делом Скрипаля". В ответе на запрос РИА Новости говорится, что мнение журналиста о причинах его увольнения — "необоснованное и неверное", они связаны не с "делом Скрипаля", а лишь с желанием телеканала "активизировать участие корреспондента в России в новостных программах". Корпорация заявила, что намерена "защитить свое доброе имя и репутацию".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Мнение журналиста

Лиатсос в течение 23 лет был московским корреспондентом греческого государственного телеканала ERT и 26 лет сотрудничал с РИКом. По его словам, он выполнял все задания телеканала.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Свою версию причин увольнения Лиатсос связывает именно со своими репортажами по делу Скрипаля, по его словам, возможно, эмоциональными.

"Вечером 15 марта я выступал в основном выпуске новостей РИК, а 16 марта утром вышел в эфир с репортажами по одной теме – очень острой теме о "деле Скрипаля". Я просто озвучил, возможно, эмоционально, как из Москвы смотрят на это – что это провокация, возможно, сделанная госпожой (премьер-министром Великобритании Терезой) Мэй с двумя целями: во-первых, закрыть тему Brexit, который стал очень большим ударом для нее. Через год надо будет платить долги, по оценкам специалистов, от 50 до 100 миллиардов долларов. Во-вторых, отвлечь внимание от крупнейшего в Великобритании сексуального скандала в Телфорде, где были изнасилованы полторы тысячи девочек в возрасте от 11 до 16 лет. Это было в период, когда госпожа Мэй была министром внутренних дел", — сказал Лиатсос РИА Новости.

Ранее британские СМИ, в частности, газета Sunday Mirror, сообщали о раскрытии в британском городе Телфорде сети педофилов, действовавшей на протяжении целых 40 лет.

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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"Этот скандал раздувают не российские СМИ. Расследование проводила Би-Би-Си, писали другие британские СМИ. Скандал вышел на уровень парламента и должен был обсуждаться на днях. Но какой сексуальный скандал может обсуждаться сейчас, когда "русские напали с химическим оружием" на Англию?" – иронизирует Лиатсос.

По его словам, рассказ о скандале в Телфорде стал откровением для киприотов.

На следующий день после его репортажей в эфир РИК из Москвы стал выходить другой корреспондент, говорит Лиатсос.

"Кипрский коллега сказал мне, что от эфира меня могли отстранить по требованию британского посольства. В Великобритании до сих пор считают Кипр колонией, как 60 лет назад", — отметил журналист.

По словам Лиатсоса, руководство канала не ответило на его письма и не объяснило смены корреспондента.

"Формально мне могли сказать, что "нам не нравится, как ты работаешь, и мы взяли другого корреспондента". Но после 26 лет отстранить без объяснения причины – это странно выглядит. Нет абсолютно никаких объяснений", — сказал он.

Автомобили у здания МИД РФ во время брифинга по ситуации вокруг отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Он также рассказал, что в 2014 году РИК не приглашал его в эфир три или четыре месяца, пока не спала острота украинской проблемы.

"Но сейчас другое дело – уволили, и, причем, в течение суток", — сказал журналист.

В письме руководству телеканала, которое есть в распоряжении РИА Новости, Лиатсос написал, что зрители из Кипра и Греции звонят ему и спрашивают, что произошло. Корреспондент ждет объяснения его отстранения от эфира, как того требует основы профессиональной практики и этики.

"Независимо от тех соображений, которые, похоже, привели к моему удалению из РИКа, мое отношение к Кипру и национальным вопросам не изменится, просто потому, что это позиция всей моей жизни, хоть это и звучит немного "старомодно", — отметил журналист.

Позиция телеканала

В письменном ответе генерального директора РИК Михалиса Маратефтиса на запрос РИА Новости говорится, что руководство РИК "с удивлением и сожалением" узнало о "необоснованных и неверных" заявлениях журналиста о причинах прекращения его сотрудничества с Кипрской вещательной корпорацией.

"Мы решительно заявляем, что мы отвергаем любое такое утверждение (о связи увольнения с репортажами о деле Скрипаля — ред.)", — говорится в письме.

Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь
© РИА Новости / Наталья Копылова
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Руководство РИК сообщает, что соглашение о сотрудничестве предусматривало возможность "в любое время и по любой причине изменить его (соглашение) в соответствии с потребностями своей программы".

"Решение прекратить сотрудничество с г-ном Лиатсосом не основывалось на конкретном репортаже по конкретной теме. Отмечается, что директор и новостной директор РИК хотел активизировать участие корреспондента в России в своих новостных программах (чего не было с г-ном Лиатсосом), что сейчас имеет место с нашим новым корреспондентом", — говорится в ответе.

Корпорация заявила, что намерена "защитить свое доброе имя и репутацию", а высказывания журналиста "затрагивают не только РИК, но и Кипр в целом".

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