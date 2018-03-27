Глава ПМР назвал задачи, требующие решения в отношениях с Молдавией

ТИРАСПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский после встречи со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини назвал четыре задачи, требующие решения в отношениях с Молдавией, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

"На сегодняшний день четко выделены четыре задачи. Это договоренности по нейтральным номерным знакам, разблокирование железнодорожной станции "Слободка", разблокирование банковских счетов приднестровских банков и прекращение политически мотивированных уголовных дел", — приводит пресс-служба слова Красносельского.

По его мнению, все вопросы решаемы только при одном условии – компромиссе сторон.

"Я поддерживаю позицию господина Фраттини, которая основана на компромиссе и миролюбии при решении любых задач. Здесь наши мнения полностью совпадают. Я думаю, что при таком симбиозе мнений будет достигнут позитивный результат", – подчеркнул Красносельский.

Очередной раунд переговоров в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию прошел в Вене в конце ноября прошлого года. В них участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Его итогом стал "Венский протокол", в котором, в частности, до конца февраля стороны запланировали согласовать механизм участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.