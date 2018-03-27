Движение Медведчука считает абсурдными подозрения генпрокурора Украины

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Движение "Украинский выбор — право народа", лидером которого является Виктор Медведчук, считает абсурдными подозрения генпрокурора Украины Юрия Луценко о причастности лидера движения к делам депутата Рады Надежды Савченко.

Ранее Луценко сообщил, что Генпрокуратура проверяет причастность движения "Украинский выбор — право народа" Медведчука к делам депутата Рады Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, подозреваемых в подготовке терактов в центре Киева. Также Луценко заявил, что "Украинский выбор" может быть причастен к деятельности ликвидированных силовиками "антиукраинских гнезд" в нескольких городах страны.

"Абсурдные заявления генерального прокурора Украины Юрия Луценко, которые прозвучали в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, ― это дешевая манипуляция. Ее цель очевидна ― запугать общество… тех, кто, как и наше движение, выступает за мирный и конституционный путь преобразований, установление мира на Донбассе, сохранение единства и территориальной целостности страны", — говорится в заявлении на сайте движения.

В заявлении движения говорится, что обвинения Луценко основаны не на фактах, а на политическом заказе.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку. Защита Савченко в понедельник подала апелляционную жалобу на арест политика.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".