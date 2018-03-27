Луценко пригрозил украинцам голодомором в случае свержения власти

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в случае свержения действующей власти народ ожидают "неминуемые беды", сравнимые с голодомором.

По словам Луценко, украинцы живут "в атмосфере тотального недоверия к власти". При этом генпрокурор отметил, что "любое государство создается для защиты" населения, а оценку властям, по его мнению, необходимо давать на выборах.

"Это единственный способ и сохранить государство, и заставить власть быть эффективной. Но никогда, никогда не поддерживайте тех, кто посягает на конституционный строй", — заявил генпрокурор в программе "Свобода слова"

Свержение власти Луценко назвал "катастрофой для каждого украинца", которая приведет к "неизбежным бедам для всего населения". В качестве "примера" он упомянул голодомор, а заодно обвинил большевиков в развале Украинской народной республики (УНР).

"И после этого государство УНР рухнуло, люди попали в рабство, миллионы из них легли в землю уже вскоре, в 30-х годах. Все знают о голодоморе — миллионы жертв", — сказал генпрокурор.

Украинская народная республика сформировалась во время революции 1917 года и была сравнительно небольшим государственным образованием. Окончательно прекратила существование в 1920 году, после чего большинство территорий вошли в состав Украинской ССР.

Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от семи до восьми миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.

Киев считает голодомор геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев и добивается от мирового сообщества признания того же. Москва воспринимает действия Киева как попытку политизировать историю, а также внести недоверие и враждебность в отношения двух стран.