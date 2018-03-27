В Киеве вновь назвали Кубань украинской, объясняя позицию по мосту в Крым

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе. Архивное фото

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе. Архивное фото

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. В Киеве вновь назвали Кубань украинской, объясняя позицию властей Украины по строительству Керченского моста в Крым.

"С политической точки зрения я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань", — заявил на пресс-конференции министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, которого цитирует информагентство УНН.

Территория, называемая в настоящее время Кубанью, охватывает российский Краснодарский край и часть Ставрополья, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесия, часть Ростовской области РФ.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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