В США заявили, что через десять лет смогут победить в "любой войне"

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Министр армии США Марк Эспер заявил, что в 2028 году американские военные смогут победить "в любой войне". Об этом сообщает Defense News.
По его мнению, подобных успехов американцам удастся добиться благодаря применению современных вооружений в сочетании с тактикой, "основанной на новейшей доктрине ведения боевых действий ". Кроме того, Эспер уверен, что американские солдаты не будут иметь себе равных по "поражающим способностям".
Эспер добавил, что для достижения обозначенной цели уже вносятся серьезные изменения в доктрину, организацию, обучение и комплектование Сухопутных войск.