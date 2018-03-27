В ОЗХО рассказали об исследовании отравляющего вещества по делу Скрипаля

ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю заявил, что исследование образцов вещества, которым отравили Сергея Скрипаля, завершится в ближайшие 2-3 недели, после чего организация поделится результатами сначала с Великобританией, а затем — с РФ.

"Пробы собраны, они анализируются в разных лабораториях. И когда анализ завершится в ближайшие 2-3 недели, мы поделимся результатами. Вначале с Великобританией", — сказал он.

"Да, посмотрим", — добавил он, отвечая на вопрос, предоставит ли ОЗХО результаты исследования также и России.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают российское генконсульство в Сиэтле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.