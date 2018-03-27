Представители ДНР предложили Киеву возобновить полноценную работу СЦКК

ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) призвали Киев возобновить полноценную работу СЦКК, заявил журналистам руководитель представительства ДНР в совместном центре Руслан Якубов.

Накануне командующий украинских Объединенных сил в Донбассе Сергей Наев сообщил, что Киев готовит смену "антитеррористической" операции в Донбассе и уже определены временные рамки, к которым нужно подготовить операцию Объединенных сил. При этом точных сроков он не назвал. По словам Наева, нынешняя операция продлится до тех пор, пока не будет подписан указ президента Украины о новой военной операции.

По словам Якубова, это заявление — "очередное подтверждение" того, что Киев препятствует стабилизации ситуации и прилагает все усилия для продолжения военных действий в Донбассе.

"В этой связи в очередной раз предлагаем украинской стороне оставить бессмысленные поиски внешних врагов и союзников, перейти к конкретным шагам мирного урегулирования и возобновить полноценную деятельность Совместного центра контроля и координации прекращения огня на линии соприкосновения между противоборствующими сторонами", — отметил Якубов. Он отметил, что данный шаг послужит "прочной основой на пути к миру в Донбассе".

Якубов также заявил, что представительство Киева в СЦКК передает недостоверные сведения об обстрелах со стороны ДНР, "искусственно наращивая количество нарушений режима прекращения огня". "В последние несколько суток эта практика отличается особыми масштабами. Обвиняя республики в мифических обстрелах, украинская сторона умалчивает о собственных нарушениях достигнутых договоренностей", — сказал Якубов.

По его словам, Киев продолжает стягивать вооружение к линии соприкосновения. "Так, только за время "весеннего" перемирия, с 5 по 25 марта 2018 года наблюдателями миссии ОБСЕ на подконтрольной ВСУ территории было обнаружено 126 единиц тяжелой техники и вооружений. Среди них 25 танков, 21 РСЗО, 61 единица буксируемой и самоходной артиллерии калибром 100, 122 и 152 миллиметров", — сказал Якубов.