Решение о штрафе Ле Пена за слова о газовых камерах осталось в силе

ПАРИЖ, 27 мар — РИА Новости, Людмила Орищенко. Кассационный суд во Франции во вторник оставил в силе судебное решение, которое обязывает основателя правой партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пена выплатить штраф в размере 30 тысяч евро за его провокационные заявления о газовых камерах, сообщают французские СМИ.
Через год суд в Париже оштрафовал Ле Пена в связи с его заявлениями.
Ранее скандальные высказывания Ле Пена послужили причиной его исключения из партии.
"Национальный фронт" — французская партия, выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей. Лидером партии сейчас является Марин Ле Пен, дочь основателя движения.