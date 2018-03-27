Молдавия высылает троих российских дипломатов

КИШИНЕВ, 27 мар – РИА Новости. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии объявило персона нон грата трех российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение семи дней.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции вызвало сегодня посла России в Молдавии Фарита Мухаметшина, до сведения которого довели содержание устного уведомления – в соответствии с положениями венской конвенции о дипломатических отношениях (1961) три дипломата в рамках миссии объявлены персона нон грата и обязаны покинуть территорию страны в течение семи дней", — говорится в пресс-релизе МИДЕИ.

В ведомстве добавили, что это решение является "знаком солидарности" с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.