МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Позиция Германии, разрешившей строительство "Северного потока-2" на своей территории, будет важна для стран, которые участвуют в процессе выдачи разрешений, считает заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии во вторник выдало разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне. В январе Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка "Северного потока-2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части. Таким образом, компания получила все необходимые разрешения на строительство "Северного потока-2" в Германии.

"Это очень позитивный знак, показывающий рациональность и прагматизм властей Германии, которые, несмотря на огромное политическое давление со стороны США и организованного ими антироссийского фронта внутри ЕС, собираются отстаивать стратегические интересы европейской экономики и конечных потребителей. А они заинтересованы в гарантированных и экономически привлекательных поставках российского газа, что и обеспечат "Северный поток-2" и "Турецкий поток"", — сказал Гривач.

"Позиция Германии будет важна для других стран, которые участвуют в процессе выдачи разрешений. Они и так понимают, что их гипотетический отказ может быть мотивирован только политическими аргументами, но в данном случае они будут направлены не столько на Россию, сколько на Германию и других членов ЕС, желающих получать российский газ", — отметил он.

"Думаю, что строительство начнется после выдачи остальных разрешений, хотя подготовительные работы в Германии уже идут", — уточнил Гривач.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Nord Stream 2 ожидает получить разрешения на строительство газопровода в других четырех странах — России, Финляндии, Швеции и Дании — в ближайшие месяцы.