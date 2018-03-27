МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Позиция Германии, разрешившей строительство "Северного потока-2" на своей территории, будет важна для стран, которые участвуют в процессе выдачи разрешений, считает заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
"Это очень позитивный знак, показывающий рациональность и прагматизм властей Германии, которые, несмотря на огромное политическое давление со стороны США и организованного ими антироссийского фронта внутри ЕС, собираются отстаивать стратегические интересы европейской экономики и конечных потребителей. А они заинтересованы в гарантированных и экономически привлекательных поставках российского газа, что и обеспечат "Северный поток-2" и "Турецкий поток"", — сказал Гривач.
"Думаю, что строительство начнется после выдачи остальных разрешений, хотя подготовительные работы в Германии уже идут", — уточнил Гривач.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Nord Stream 2 ожидает получить разрешения на строительство газопровода в других четырех странах — России, Финляндии, Швеции и Дании — в ближайшие месяцы.