Финляндия дала 14 дней на отъезд высылаемому российскому дипломату

ХЕЛЬСИНКИ, 27 мар — РИА Новости. Власти Финляндии установили срок в 14 дней для выезда российского дипломата, объявленного персона нон грата в связи с инцидентом в британском Солсбери, сообщили во вторник РИА Новости в МИД Финляндии, при этом отказавшись назвать имя и должность высылаемого сотрудника дипмиссии РФ.

"Всего в Финляндии, в Хельсинки, Турку, Лаппеенранта, Аландских островах работают 63 сотрудника из России с дипломатическим статусом. Финская практика отводит на отъезд дипломата, объявленного персона нон грата, 14 дней", — отметили в МИД.

При этом назвать имя или занимаемую должность данного представителя российской дипмиссии отказались как в МИД Финляндии, так и в российском посольстве в Хельсинки.

Правительство Финляндии 26 марта объявило, что высылает одного российского дипломата в связи с "делом Скрипаля", о чем уведомило российского посла.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.