Президент Словакии ожидает конкретного решения кабмина по "делу Скрипаля"

ПРАГА, 27 мар — РИА Новости. Президент Словакии Андрей Киска заявил премьеру Петеру Пеллегрини, что ожидает от правительства принципиальную и ясную позицию к требованию проявить солидарность с Великобританией по "делу Скрипаля", сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Роман Крпелан.

"Объяснения госсекретаря (замминистра) МИД Лукаша Паризека (по "делу Скрипаля") президент счел недостаточными и выразил обеспокоенность по поводу предпринятых до сих пор шагов дипведомства. После встречи с ним президент позвонил премьеру Петеру Пеллегрини и сообщил ему, что ожидает принципиальной и ясной позиции Словакии к требованию проявить солидарность с одним из наших важных союзников", — сказал пресс-секретарь.

Премьер проинформировал Киску о том, что данную ситуацию в среду рассмотрит Совет безопасности республики.

В связи с "делом Скрипаля" российский посол Алексей Федотов во вторник утром был приглашен в МИД республики на беседу с Паризеком. Как рассказал РИА Новости представитель посольства РФ Владислав Куликов, "словацкие партнеры заявили, что они действуют в русле европейской солидарности, но не намерены предпринимать конкретные шаги до завершения расследования по "делу Скрипаля".

В понедельник вечером, выступая в парламенте, словацкий премьер Петер Пеллегрини заявил, что Словакия по "делу Скрипаля" будет поступать ответственно, не поддаваясь никакому давлению и "не делая театральных жестов".

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.