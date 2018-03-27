Премьер Бельгии не хочет, чтобы в РФ неверно поняли меры по "делу Скрипаля"

БРЮССЕЛЬ, 27 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил во вторник, что возможные меры реагирования со стороны Евросоюза и НАТО в связи с инцидентом в Солсбери не должны восприниматься как решения, принятые правительством Бельгии.
ЕС в качестве меры солидарности с Лондоном отозвал для консультаций своего посла в РФ, но не объявлял каких-либо решений в отношении сотрудников постоянного представительства РФ при ЕС. НАТО, со своей стороны, пообещала уже во вторник обнародовать меры реагирования в связи с "делом Скрипаля".
"Не должно быть смешивания двухсторонних рамок и решения, которое мы примем, с тем, что мы (Бельгия) являемся местом нахождения штаб-квартир Европейского союза и НАТО", — сказал Мишель журналистам перед началом экстренного заседания правительства Бельгии в узком составе — с участием премьер-министра, министра иностранных дел и глав силовых ведомств. По итогам заседания, как ожидается, будет объявлено о "мерах солидарности" с Великобританией.
По мнению наблюдателей, ситуация осложнена тем, что российские дипломаты в Бельгии одновременно имеют аккредитацию при Евросоюзе и НАТО, поэтому их массовая высылка в случае ответных мер со стороны РФ означала бы "оголение бельгийского дипломатического представительства" в РФ.
Лидеры стран ЕС согласовали на саммите на прошлой неделе общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ.