Люксембург не будет высылать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Люксембург не намерен высылать российских дипломатов в связи с так называемым "делом Скрипаля", заявил глава МИД страны Жан Ассельборн.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

"Что касается Люксембурга, в нашей стране насчитывается очень ограниченное число российских дипломатов и, несмотря на все наши усилия, оказалось невозможно установить, что кто-то из них является шпионом или работает против интересов страны", — заявил министр в эфире радиопередачи 5 minutes RTL. В то же время он отметил, что "Люксембург на 100% солидарен с Великобританией".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.