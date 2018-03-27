МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Нападение косовских албанцев на директора канцелярии правительства Сербии по Косово и Метохии Марко Джурича было совершено по указке западных спецслужб, они разжигают новый костер гражданской войны в регионе, считает член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

В понедельник вечером спецназ косовской полиции силой прорвался в административное здание в городе Косовска-Митровица, где проходил круглый стол по косовской проблематике, и задержал директора канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурича.

"Варварское нападение, совершенное вчера в Митровице вооруженными косовскими албанцами на директора канцелярии правительства Сербии по Косово и Метохии Марко Джурича и сопровождавших его граждан Сербии, произошло по вине и указке западных спецслужб, разжигающих новый костер гражданской войны в регионе", — цитирует Железняка его пресс-служба.

"Этот возмутительный акт агрессии в отношении полномочного представителя Сербского руководства требует жесткой реакции международного сообщества и предметного расследования, чтобы вытащить на свет преступные связи западных политиков и секретных служб с вооруженными косовскими албанцами, замешанными в многочисленных преступлениях", — заявил политик.

Депутат полагает, что в нынешних условиях подписание "юридически обязывающего соглашения" с Приштиной, которое ультимативно требуют от Белграда США и ЕС, будет фактически означать сдачу Сербией собственной территории и начало в Косово нового этапа гонений на косовских сербов.

"Мы уже имеем безрезультативный и контрпродуктивный пример Брюссельского соглашения. За пять лет, прошедших с его подписания, руководство ЕС продемонстрировало полную несостоятельность и неспособность к мирному урегулированию косовского кризиса", — подчеркнул Железняк.

По мнению парламентария, необходимо как можно быстрее отойти от иллюзий возможности принятия неких "скорых компромиссных решений по Косово" в качестве очередного "жертвенного шага" на пути интеграции Сербии в ЕС.

"Сербским интересам в Косово и Метохии необходим статус "долгосрочного замороженного конфликта" и надзор на уровне Совбеза ООН, где Россия сможет должным образом оказать политическую, дипломатическую и иную необходимую поддержку нашему стратегическому союзнику — Сербии, ее безопасности и территориальной целостности. Только консолидация сербского общества и наше эффективное стратегическое взаимодействие отрезвит воспаленные от "дурмана американской всесильности" умы деструктивных сил в Косово, предотвратит разрастание конфликта и даст подлинные гарантии безопасности сербскому населению в регионе", — заключил Железняк.